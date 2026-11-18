Il mercato europeo delle auto completamente elettriche accelera con decisione, superando quota 2,3 milioni di nuove targhe nei primi dieci mesi del 2026. Secondo l'ultimo rapporto mensile pubblicato da E-Mobility Europe e New AutoMotive (realizzato con il contributo di Fier Automotive), da gennaio a ottobre sono state immatricolate 2.334.832 vetture a batteria nei 18 principali mercati monitorati, segnando un balzo del 40,7% rispetto allo stesso periodo del 2025 e conquistando una quota di mercato media del 25,3%.

Il trend positivo ha registrato un'ulteriore impennata nel mese di ottobre, con 295.252 unità vendute (+60,9% su base annua). La quota di mercato mensile ha toccato il 32,1% nei 18 Paesi analizzati — un netto salto rispetto al 20% circa di ottobre 2025 — mentre la stima sull'intero mercato dell'Unione Europea si attesta al 31,2%.

L'andamento nei singoli Paesi: exploit di Slovenia, Francia e Italia. L'espansione dell'elettrico si dimostra capillare, con 17 dei 18 mercati monitorati che a ottobre hanno registrato una quota superiore alla propria media annuale. A guidare la classifica degli incrementi cumulati da inizio anno è la Slovenia (+126,6%), seguita da Francia (+77,3%) e Italia (+74,5%). Ottime performance anche per Portogallo (+47,1%), Romania (+46,2%), Germania (+45,3%), Spagna (+43,8%) e Repubblica Ceca (+35,7%). Più fisiologica e contenuta, invece, la crescita nei Paesi con mercati già ampiamente maturi, come Svezia (+10,1%), Norvegia (+8,4%) e Paesi Bassi (+7,9%).

Il nodo normativo a Bruxelles sui target 2035 Questo boom delle vendite si intreccia con il delicato dibattito politico a Bruxelles sulla revisione degli obiettivi climatici per l'automotive. Lo scorso 4 novembre, la commissione Ambiente del Parlamento europeo ha approvato (48 voti favorevoli, 30 contrari) una proposta che riduce all'87,5% il taglio delle emissioni di CO2 per le nuove auto al 2035, con la possibilità di salire al 95% tramite crediti legati all'uso di acciaio europeo a basse emissioni. Una linea diversa rispetto a quella sostenuta da Francia e Germania, che puntano a un target fisso del 90% senza meccanismi di compensazione. Il testo passerà al voto della plenaria del Parlamento europeo a dicembre e richiederà successivamente l'approvazione del Consiglio Ue; nel frattempo, resta formalmente valido l'attuale obiettivo del 100% di riduzione.

Proprio su questo punto interviene con fermezza Chris Heron, segretario generale di E-Mobility Europe: «Che cos'altro cresce del 40% in Europa, a parte le auto elettriche? Il mercato sta accelerando, non arretrando». Heron mette in guardia i legislatori europei dai rischi di un passo indietro: «Indebolire gli obiettivi proprio mentre le vendite sono in forte espansione rischia di compromettere quella certezza normativa che finora ha sostenuto la crescita del settore».