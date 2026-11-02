Auto elettriche, Italia sempre più lontana dall'Europa: a ottobre la quota di mercato è al 6%

Mentre l'Europa accelera sulla mobilità elettrica, l'Italia continua a scontare un forte ritardo. A ottobre le immatricolazioni di auto full electric sono state 7.855, in crescita del 26,5% rispetto allo stesso mese del 2025. La quota di mercato ha raggiunto il 6%, contro il 4,9% di un anno fa, ma in calo rispetto al 7,6% di settembre e al picco del 10,1% registrato a giugno. Nei primi dieci mesi del 2026 le vetture elettriche immatricolate in Italia sono state 108.779, con un incremento del 62,2% su base annua. La quota di mercato si è attestata al 7,8%, in aumento rispetto al 5,2% dello stesso periodo del 2025. Al 31 ottobre il parco circolante delle auto completamente elettriche conta 461.326 unità. La crescita delle elettriche si inserisce in un mercato automobilistico complessivamente positivo: a ottobre le immatricolazioni totali sono state 131.683, in aumento del 4,4% rispetto a dodici mesi prima.

Nei primi dieci mesi dell'anno il bilancio raggiunge invece 1.401.537 vetture, con un progresso di quasi l'8%. Il confronto con gli altri principali mercati europei evidenzia però la distanza da colmare. Gli ultimi dati disponibili, riferiti a settembre 2026, indicano una quota delle auto elettriche del 41,7% in Francia, del 34,5% in Germania, del 28,4% nel Regno Unito e del 18,7% in Spagna. In Italia, nello stesso mese, la percentuale si fermava al 7,6%. «Il divario tra Italia ed Europa in termini di penetrazione dei veicoli elettrici è tornato a crescere ed è un segnale estremamente preoccupante per il nostro Paese», avverte Fabio Pressi, presidente di Motus-E. Il rischio, sottolinea, è che cittadini e imprese non possano beneficiare dei vantaggi della mobilità elettrica e che l'Italia rimanga maggiormente esposta alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili.