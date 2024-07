Auto elettriche, Mase: al via richieste secondo bando Pnrr per colonnine ricarica

E’ aperto sul sito del Gse il portale web per presentare richiesta di partecipazione al secondo bando Pnrr della misura “Installazione di infrastrutture di ricarica”. L’obiettivo è sostenere la realizzazione di oltre 18mila stazioni di ricarica per veicoli elettrici sulle strade extraurbane e nei centri urbani entro il 2025. Gli avvisi sono rivolti alle imprese di qualsiasi dimensione, operanti nel settore, e di comprovata esperienza, nonché ai raggruppamenti temporanei. Le risorse economiche rese disponibili dai bandi ammontano a 359.943.750 euro per le stazioni di ricarica da realizzare nelle strade extraurbane e 279.344.000 euro per quelle da installare nei centri urbani. Grazie alle somme messe a disposizione si stima di poter realizzare 7.500 stazioni di ricarica rapida super-veloci per i veicoli elettrici lungo le strade extraurbane e 10.880 nei centri urbani. Lo comunica il ministero dell'Ambiente.

“Con questo secondo bando ci avviciniamo alla metà del percorso, che prevede al 2030, un fabbisogno stimato di circa 110 mila colonnine installate”, ha commentato il ministro Gilberto Pichetto Fratin. Le 18mila nuove stazioni previste, in aggiunta alle tremila già aggiudicate con il primo bando Pnrr e alle oltre 40mila installate, rappresentano infatti una ulteriore tappa importante che ci porta verso la realizzazione di una capillare rete di infrastruttura di ricarica, requisito indispensabile per costruire una nuova mobilità nel segno di uno sviluppo sempre più sostenibile”. Il GSE svolge l’attività di soggetto gestore della misura garantendo il supporto tecnico-operativo nei confronti del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.