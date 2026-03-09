Auto elettriche, mercato globale in chiaroscuso: a gennaio +19,5% vendite Bev in Europa, crollo in Cina (-16,4%) e Usa (-30,2%)

A gennaio 2026, il mercato globale dei veicoli elettrici ha assistito a un netto contrasto tra la crescita dell'Europa e il rallentamento sincronizzato di Cina e Nord America. Secondo l'ultima analisi di Sne Research, a partire da quest'anno, con l'evoluzione delle strutture di incentivazione e dei quadri normativi nelle principali regioni, il mercato sta entrando in una fase in cui saranno l'adattabilita delle politiche e il riallineamento della catena di approvvigionamento, piuttosto che le fluttuazioni delle vendite a breve termine, a dettare la direzione a lungo termine. Il mercato europeo dei veicoli elettrici ha mantenuto un tasso di crescita a due cifre a gennaio (+19,5% rispetto al 2025), evidenziando il trend piu stabile tra le principali regioni globali.

Il mercato nordamericano dei veicoli elettrici e entrato invece in una fase di netta ristrutturazione, registrando il calo piu marcato tra le regioni globali (-30,2%). Dalla scadenza dei crediti d'imposta federali per i veicoli elettrici a fine settembre 2025, l'aumento dei prezzi ha portato a una rapida decelerazione della domanda. Anche il mercato cinese dei veicoli elettrici e entrato in una fase di indebolimento strutturale dello slancio (-16,4% annuale). Cio, si spiega, e dovuto alla transizione della politica fiscale sull'acquisto di veicoli a nuova energia (Nev) da un sistema di esenzione totale a un sistema di aliquota ridotta.