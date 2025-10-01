Auto elettriche, mercato italiano cresce a settembre +14,2% (quota 5,6%) in attesa degli incentivi ISEE, ma l’Europa resta lontana

Segno positivo anche a settembre per il mercato delle auto elettriche in Italia. Sono 7.135 le vetture full electric immatricolate nella Penisola nel nono mese dell’anno, in aumento del 14,2% rispetto a settembre 2024. La quota di mercato delle auto elettriche si attesta così al 5,6%, in crescita rispetto al 5,1% dello stesso mese dello scorso anno. Nei primi 9 mesi del 2025 sono state immatricolate 60.870 vetture elettriche, su del 28,9% rispetto allo stesso periodo del 2024, con una market share del 5,2%, superiore al 3,9% registrato tra gennaio e settembre dello scorso anno. Al 30 settembre, il parco circolante italiano conta 333.658 auto elettriche.

Nel complesso, tenendo conto di tutte le alimentazioni, a settembre il mercato auto italiano risulta in lieve recupero rispetto al mese precedente (+4,2%), con 126.872 immatricolazioni totali. Nei primi 9 mesi dell’anno le registrazioni si sono fermate a quota 1.171.865 unità, in flessione del 2,8% rispetto allo stesso periodo del 2024. A livello europeo, secondo gli ultimi dati disponibili, riferiti ad agosto 2025, la quota di mercato delle auto elettriche ha raggiunto il 19,4% in Francia, il 19,1% in Germania, l’11,5% in Spagna e il 26,5% nel Regno Unito. Nello stesso mese, l’Italia si era fermata al 4,9%, mentre Paesi come Belgio e Olanda registravano rispettivamente il 34,3% e il 34% di market share.