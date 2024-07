Auto elettriche: Mimit, al via dall'8 luglio il “bonus colonnine domestiche”. 1.500 euro per i privati, 8.000 euro per edifici condominiali

Al via dalle ore 12.00 dell’8 luglio il “bonus colonnine domestiche”, che sostiene l’acquisto e l’installazione di infrastrutture di ricarica di veicoli elettrici da parte di persone fisiche e condomìni. Lo annuncia il Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, che promuove il bonus gestito da Invitalia. La dotazione finanziaria è di 20 milioni di euro. Il contributo riguarda gli acquisti e le installazioni effettuate dal primo gennaio 2024 da persone fisiche residenti in Italia e da condomini rappresentati dall’amministratore pro tempore o da un condomino delegato.

I contributi in conto capitale coprono l’80% del prezzo di acquisto e installazione delle infrastrutture per la ricarica (ad esempio colonnine o wall box). Il limite massimo del contributo è di 1.500 euro per gli utenti privati e di 8.000 euro in caso di installazione sulle parti comuni degli edifici condominiali. La domanda potrà essere presentata online dalle ore 12.00 dell’8 luglio 2024 attraverso l'apposita piattaforma informatica.