Auto elettriche, nel 2021 sono solo l’1,5% del parco circolante europeo. In Italia un misero 0,3%

MILANO - Nonostante il forte aumento delle vendite registrato negli ultimi anni, le auto a ricarica elettrica (elettriche a batteria e ibride plug-in) rappresentano ancora solo l’1,5% del parco auto totale dell’Ue. È quanto emerge dal report dell’Acea, l’associazione europea dei costruttori di automobili, dedicato al 2023. in Europa, solo tre paesi hanno una quota di auto elettriche a batteria superiore al 2%, cioe Danimarca, Olanda e Svezia. L’Italia e allo 0,3%. Fuori dall’Unione europea e la Norvegia a detenere il record di auto elettriche: 16,2%. Nel nostro Paese le auto a benzina rappresentano il 44,7%, quelle diesel il 42,9%, mentre le ibride elettriche sono il 2,5%. E, ancora, il 7% e costituito dai motori Gpl, mentre il 2,5% e a gas. Nel 2021, il parco autovetture dell’Unione europea e cresciuto dell’1,2% rispetto al 2020, con quasi 250 milioni di auto circolanti in totale. Ad eccezione della Slovenia (-4,1%), tutti i paesi dell’Ue hanno ampliato il proprio parco auto, con la crescita piu elevata registrata in Slovacchia (+8,2%).

L'eta media delle auto e di 12 anni. La Grecia e l'Estonia hanno le flotte automobilistiche piu vecchie, con un'eta media di 17 anni. Le auto piu nuove si trovano in Lussemburgo (7,6 anni). Dal rapporto emerge, inoltre, che l'Unione Europea conta 567 autovetture e 83 veicoli commerciali ogni 1.000 abitanti. Il Lussemburgo ha la piu alta densita di automobili nell'Ue (698 per 1.000 abitanti), mentre Cipro ha la piu alta densita di veicoli commerciali (135 per 1.000 abitanti). Al contrario, la piu bassa densita di automobili si trova in Romania (396). La Lituania ha la piu bassa densita di veicoli commerciali (49). In Lettonia, quasi il 43% di tutte le famiglie non possiede un' auto, mentre quasi il 32% delle famiglie francesi possiede due autovetture.