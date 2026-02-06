Auto elettriche, nel 2025 cresciute del 35% le consegne di Bev in Europa. In Usa rallentano: -5%

«Nel 2025, il mercato globale dei veicoli elettrici ha mostrato tendenze divergenti basate sui contesti politici regionali e sulle strutture della domanda, portando a una traiettoria di crescita sempre piu complessa». Lo segnala Sne Research, secondo cui la Cina ha registrato vendite per 13,808 milioni di unita (con un aumento del 18,8%), pari al 64,3% della quota di mercato globale. Tuttavia, con l'intensificarsi della prolungata concorrenza sui prezzi e delle preoccupazioni relative all'eccesso di offerta all'interno del mercato interno, la fase di crescita esplosiva registrata in passato ha iniziato a scemare.

L'Europa ha registrato una ripresa con 4,257 milioni di unita vendute (un aumento del 34,9%), pari al 19,8% della quota di mercato globale. «Tuttavia, questa ripresa e caratterizzata non tanto da sussidi o normative che guidano unilateralmente la domanda, quanto piuttosto da un aumento selettivo della domanda - spiegano gli analisti - incentrato su modelli con una consolidata competitivita di prezzo e gamme di prodotti diversificate, anche in presenza di segnali normativi fluttuanti». Il Nord America ha registrato 1,736 milioni di unita, con un calo del 5% rispetto all'anno precedente: unico mercato in calo nel 2025.