Auto elettriche, le proposte dell’industria al Governo nel Libro Bianco di Motus-E

Presentata a Roma la prima edizione del volume che fotografa i cambiamenti del mondo dei trasporti. Il Presidente dell’associazione, Fabio Pressi: “Quasi un’auto su 5 venduta nel mondo è già 100% elettrica. Dobbiamo partire dai dati per un dibattito più consapevole su una tecnologia chiave per il futuro dell’Italia”.

Con un punto di ricarica a uso pubblico ogni 5,4 auto elettriche circolanti, l’Italia è tra i leader nel processo di infrastrutturazione per la nuova mobilità, facendo meglio della media europea (un punto ogni 8,3 auto elettriche) e di un Paese come la Cina (un punto ogni 9 auto elettriche).

Quante sono le auto elettriche sulle strade europee? Poco più 8,8 milioni, in crescita di oltre 9 volte in cinque anni, con una quota di mercato pari al 17% nel primo trimestre del 2025. E in Italia? Circa 300.000, decuplicate rispetto al 2020, con una market share ferma ancora però intorno al 5% nei primi tre mesi di quest’anno. Secondoquanto riporta il sito Interautonews.com questi sono solo alcuni dei numeri riportati nella prima edizione del “Libro Bianco sulla Mobilità elettrica” di Motus-E, presentato in occasione della conferenza “Innovazione automotive: un pilastro della competitività europea”, che alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha riunito a Roma istituzioni e vertici delle industrie automotive ed energia per approfondire tutti gli aspetti della transizione tecnologica e digitale dei trasporti.