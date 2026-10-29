Auto elettriche: record di immatricolazioni a livello globale: 11 mln nei primi 9 mesi. Crollo in Usa: -29%

Nei primi nove mesi dell'anno, le immatricolazioni di veicoli elettrici a livello globale hanno continuato a crescere, secondo uno studio della società di consulenza PwC che ha analizzato i principali mercati. Nei primi nove mesi del 2026 è stato raggiunto il record di circa 11 milioni di veicoli elettrici alimentati esclusivamente a batteria (Bev) di nuova immatricolazione, con un incremento del 12% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Lo studio rileva che l'Europa rappresenta il principale motore di questa crescita: dall'inizio dell'anno, nel continente sono state vendute 2,5 milioni di auto elettriche, segnando un aumento del 42% rispetto all'anno precedente. In Germania si sono registrate 604.000 nuove immatricolazioni di auto elettriche, il 58% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questo dato colloca la Germania al terzo posto a livello mondiale, riducendo il divario rispetto agli Stati Uniti, che occupano la seconda posizione.

Negli Stati Uniti, invece, le immatricolazioni di veicoli elettrici hanno subito un calo: nei primi nove mesi dell'anno sono stati immatricolati circa 746.000 veicoli elettrici a batteria (Bev), con una flessione del 29% rispetto allo stesso periodo del 2025. In Cina, il ritmo è rallentato. Secondo PwC, il più grande mercato di veicoli elettrici al mondo ha registrato una fase di stagnazione, attestandosi su circa 6 milioni di veicoli elettrici a batteria (Bev).