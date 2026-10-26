Auto elettriche, risparmio fino a 850 euro annui rispetto a un'auto a benzina. Italia verso 90mila punti ricarica

Risparmiare oltre 850 euro all'anno rispetto a un'auto a benzina, considerando una percorrenza di 12mila chilometri, e ridurre ulteriormente i costi di gestione e manutenzione. È il vantaggio economico della mobilità elettrica fotografato dalle ultime rilevazioni di Motus-E, mentre la rete italiana delle infrastrutture di ricarica pubblica si avvicina alla soglia dei 90mila punti. Con una ripartizione delle ricariche pari all'80% a casa e al 20% presso le colonnine pubbliche, percorrere 100 chilometri con un'auto elettrica costa in media 5,50 euro, contro gli 11,60 euro di un'auto a benzina e gli 11,50 euro di una diesel.

I calcoli non includono eventuali abbonamenti e offerte degli operatori. Per chi ricarica esclusivamente a casa, la spesa scende a circa 4,50 euro ogni 100 chilometri, con un risparmio di circa il 60% rispetto alla benzina. Anche senza la possibilità di ricaricare presso la propria abitazione o sul posto di lavoro, l'elettrico mantiene un vantaggio: il costo medio è di 9,40 euro ogni 100 chilometri, inferiore del 19% rispetto alla benzina e del 18% rispetto al diesel.

La convenienza emerge anche considerando il costo totale di possesso e utilizzo del veicolo, il cosiddetto Total cost of ownership (Tco), che comprende acquisto, rifornimento, manutenzione, assicurazione e bollo, tenendo conto del valore di rivendita. Nel segmento delle citycar, secondo l'analisi di Motus-E, un'auto elettrica consente di risparmiare circa 3.300 euro nell'arco di sei anni rispetto a un modello a benzina, ipotizzando 12mila chilometri percorsi all'anno e l'80% delle ricariche effettuate a casa. Il vantaggio può aumentare nei segmenti superiori, anche grazie ai minori costi di manutenzione.

Al 30 settembre i punti di ricarica a uso pubblico installati in Italia erano 88.368, con un incremento di 18.096 unità negli ultimi 12 mesi. Quasi il 30% delle nuove installazioni dell'ultimo anno è costituito da infrastrutture veloci e ultraveloci. È inoltre scesa al 12,3% la quota dei punti installati dagli operatori ma ancora in attesa di connessione da parte dei distributori locali, rispetto alla media del 14,9% registrata nel 2025. Prosegue anche il potenziamento della rete autostradale, dove i punti di ricarica sono saliti a 1.569, contro i 1.274 del settembre 2025 e i 1.057 del settembre 2024.

L'85% delle infrastrutture è di tipo veloce in corrente continua e il 57% supera i 150 kW di potenza. Più della metà delle aree di servizio autostradali dispone ormai di punti di ricarica. La Lombardia si conferma la prima regione per numero di infrastrutture pubbliche, con 18.866 punti, 4.624 in più in un anno. Seguono Piemonte con 9.557 punti, in aumento di 2.780, Veneto con 8.646, in crescita di 2.238, Lazio con 8.161, in aumento di 714, ed Emilia-Romagna con 6.951, 1.462 in più. Tra le province guida Milano, con 7.710 punti di ricarica e un incremento di 2.740 unità negli ultimi 12 mesi. Al secondo posto Roma con 6.243 punti, seguita da Torino con 4.688, Napoli con 3.550 e Brescia con 2.588.