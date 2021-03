Auto elettriche, secondo commissione entro il 2025 UE secondo produttore globale batterie dopo la Cina

BRUXELLES - L’alleanza europea per le batterie elettriche consiste Finora in 70 progetti che sono attesi creare 3-4 milioni di posti di lavoro entro il 2025. Lo ha indicato il vicepresidente della Commissione Maros Sefcovic informando sulle discussioni che si sono svolte ieri con diversi ministri UE. Sefcovic ha aggiunto che la produzione di batterie agli ioni di litio ha mostrato i maggiori progressi e, entro il 2025, ‘siamo ora destinati a diventare il secondo più grande produttore di celle per batterie al mondo, dietro la Cinà. Inoltre, quasi 30 progetti annunciati dovrebbero in gran parte soddisfare la domanda UE di batterie per la mobilità elettrica. Nel briefing per la stampa, il ministro francese Le Maire ha indicato che ‘in pochi mesi le vendite di auto elettriche in Francia sono passate dall’1,6% del totale al 6%’.