Auto elettriche, semestre record in Europa (+33,7%). L'Italia raddoppia le immatricolazioni ma resta il fanalino di coda

Il mercato europeo delle auto elettriche cambia passo, ma la transizione continua a procedere a velocità diverse tra i Paesi. A giugno le immatricolazioni di veicoli a batteria (Bev) hanno raggiunto nuovi record in diversi mercati europei, confermando una crescita ormai strutturale della domanda, ma evidenziando anche il ritardo di alcune economie, tra cui l'Italia, rispetto ai Paesi dove l'elettrico è gia entrato nella fase di massa. Il primo semestre del 2026 conferma la forza del mercato europeo: nei principali Paesi sono state immatricolate oltre 1,2 milioni di auto elettriche a batteria (Bev), contro le 928.800 dello stesso periodo del 2025 (+33,7%). Secondo il bollettino mensile realizzato da New AutoMotive ed E-Mobility Europe, a giugno sono state immatricolate in Europa 275.060 nuove auto completamente elettriche, con un aumento del 39,5% rispetto allo stesso mese del 2025. La quota dei Bev ha raggiunto il 25,6% nei principali mercati analizzati, con una stima del 27,4% a livello Ue. In pratica, oltre un'auto nuova su quattro venduta è stata elettrica. La crescita dei volumi è stata particolarmente forte nei grandi mercati europei.

A giugno la Germania ha guidato la classifica per numero assoluto di immatricolazioni con 84.057 Bev, pari al 28,4% del mercato, mentre la Francia ha raggiunto un nuovo record con 55.851 vetture elettriche e una quota del 29,6%. Italia e Spagna si sono attestate su livelli simili per volumi, rispettivamente con 14.856 e 14.559 immatricolazioni, ma con quote di mercato ancora contenute, pari al 10,1% e all'11,3%. Anche il bilancio del primo semestre conferma il diverso stadio di maturità dei principali mercati europei. La Germania resta il primo mercato con 367.388 Bev immatricolate da gennaio a giugno, seguita dalla Francia con 242.852. L'Italia ha raggiunto quota 79.431 immatricolazioni, davanti alla Spagna con 66.537. Sul fronte della crescita, però, è proprio il mercato italiano a distinguersi: le immatricolazioni sono aumentate del 97,9% rispetto allo stesso periodo del 2025, contro il +61,3% della Francia, il +48,6% della Germania e il +31% della Spagna.

Nonostante la forte accelerazione, la quota Bev italiana nel semestre resta al 6,6%, nettamente inferiore al 28% della Francia, al 24,8% della Germania e al 9,4% della Spagna. L'Italia corre piu degli altri, ma parte molto più indietro. I Paesi nordici restano il punto di riferimento europeo. La Danimarca ha raggiunto a giugno una quota Bev del 79,1%, con quasi quattro auto nuove su cinque elettriche, mentre la Norvegia resta il mercato più avanzato con una penetrazione del 96,5% nel mese e del 97,6% da inizio anno. Anche Finlandia e Irlanda confermano livelli di adozione molto elevati, rispettivamente con quote Bev del 48,9% e del 51,2% a giugno.

«Giugno ha riscritto i record del mercato dei veicoli elettrici dell'Ue. Dalla Danimarca alla Spagna, dalla Francia alla Repubblica Ceca, i Paesi europei stanno raggiungendo nuovi livelli nell'adozione dei veicoli elettrici» ha dichiarato Chris Heron, segretario generale di E-Mobility Europe. Secondo Heron, la combinazione di politiche di sostegno, veicoli sempre più competitivi e crescente attenzione alla dipendenza dal petrolio sta accelerando la diffusione dell'elettrico in Europa e dovrebbe dare ai decisori politici «la fiducia necessaria per definire regole chiare per la prossima fase della transizione».