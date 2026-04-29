Auto elettriche, sono oltre 74 milioni nel mondo nel 2025. Incremento record di 19 milioni in un solo anno

Il parco globale di auto elettriche ha superato i 74 milioni nel 2025, segnando un incremento record di 19 milioni in un solo anno. A trainare la crescita è soprattutto la Cina, che da sola concentra circa il 60% dei veicoli elettrici mondiali, distanziando nettamente gli Stati Uniti e i principali Paesi europei. L’Europa, tuttavia, nel suo complesso mantiene una posizione solida, con oltre 16 milioni di unità distribuite tra i principali mercati.

, come riporta il sito interautonews.com, emerge con forza il dominio dei costruttori cinesi, con BYD in testa per numero di veicoli, seguita da Tesla e Volkswagen. La diffusione degli EV non rappresenta solo un cambiamento industriale, ma anche energetico: secondo gli esperti, una maggiore penetrazione delle auto elettriche rende i Paesi meno vulnerabili alle fluttuazioni dei prezzi dei carburanti, riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. In un contesto geopolitico instabile, questo fattore rafforza la resilienza economica e sociale, accelerando ulteriormente la transizione verso la mobilità elettrica.