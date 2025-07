Auto elettriche, torna il bonus. Pichetto, da settembre 600 milioni per acquisto fino ad 11 mila euro per vettura

Conseguire l'acquisto di almeno 39mila veicoli a emissione zero al 30 giugno 2026 grazie con incentivi per circa 600 milioni di euro. Sono le misure per la diffusione di veicoli a zero emissioni di cui ha parlato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin al question time alla Camera. «Al fine di consentire il raggiungimento del target entro i termini indicati - ha detto il ministro - stiamo finalizzando il decreto ministeriale che definirà criteri e modalità di concessione degli incentivi, rendendo possibile l'avvio della misura già dal prossimo mese di settembre. Per facilitare l'accesso, verrà altresì allestita una piattaforma informatica, con cui da un lato i soggetti beneficiari potranno accedere agli incentivi, e dall'altro gli operatori economici potranno offrire veicoli elettrici nuovi, rientranti nelle categorie agevolate».

Pichetto ha spiegato che «in esito alla quinta revisione tecnica del Pnrr, e sulla base delle indicazioni presenti nella decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin del 20 giugno 2025, la misura prevede la concessione di incentivi per l'acquisto di un nuovo veicolo elettrico, previa rottamazione di un veicolo termico». Tra i soggetti beneficiari degli incentivi, ha aggiunto il ministro, vi sono sia le persone fisiche residenti in aree urbane funzionali, ossia le città insieme alle relative aree di pendolarismo, per l'acquisto di veicoli privati elettrici della categoria M1, sia le microimprese per l'acquisto di veicoli commerciali elettrici delle categorie N1 e N2. L'importo degli incentivi previsti è pari a un massimo di 11mila euro, per i privati con Isee inferiore o pari a 30mila, oppure a un massimo di 9mila euro, per Isee compreso tra i 30 e i 40mila. Per le microimprese, è invece coperto fino al 30% del prezzo di acquisto, con un massimale di 20mila euro per veicolo nuovo.