Auto elettriche, vendute 11,8 mln di Bev a livello globale tra gennaio-luglio (+6,3%). Byd resta leader

Le vendite globali di veicoli elettrici, comprese auto Bev e ibride plug-in, hanno raggiunto 11,8 milioni di unità nei primi sette mesi del 2026, con una crescita del 6,3% rispetto allo stesso periodo del 2025. La crescita è stata trainata soprattutto dall'Europa e dall'Asia esclusa la Cina, mentre Cina e Nord America hanno registrato un calo. Il mercato al di fuori della Cina è cresciuto del 30,5%, a 5,434 milioni di unità. Secondo i dati di Sne Research, la Cina resta il principale mercato con 6,366 milioni di veicoli venduti, ma segna un calo dell'8,2%, con la quota sul totale scesa dal 62,5% al 54%. L'Europa cresce invece del 29,2%, a 2,966 milioni, mentre l'Asia esclusa la Cina balza del 77%, a 1,114 milioni. In forte aumento anche gli altri mercati (+158,1% a 563mila unità), mentre il Nord America cede il 22,7%, a 790mila.

Tra i gruppi, Byd resta leader con 1,816 milioni di veicoli, ma arretra del 17,9%, con la quota scesa dal 19,9% al 15,4%. Geely è seconda con 1,172 milioni (+1,6%), Tesla terza con 943mila (+12,8%) e Volkswagen quarta con 785mila (+2,8%). Forte crescita per Saic (+17,3%), Chery (+34,2%), Hyundai Motor Group (+24,2%) e Leapmotor (+67,1%). Quest'ultima registra la crescita piu elevata tra i primi dieci gruppi, arrivando a 418mila unita e aumentando la propria quota dal 2,3% al 3,5%. Anche le case fuori dalla top 10 crescono dell'11,8%, a 4,192 milioni, portando la loro quota dal 33,8% al 35,5%.