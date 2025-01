Mercato auto Europa, +6,9% vendite commerciali nel 2024, -5,5% i camion. Crescita del 14,8% per gli autobus

In Europa (Ue+Efta+Uk) nel 2024 sono stati immatricolati 2.002.023 veicoli commerciali, in aumento del 6,9% rispetto al 2023, 392.277 camion (-5,5%) e 45.867 autobus (+14,8%). È quanto comunica l'Acea, specificando che nella sola Unione europea le immatricolazioni di veicoli commerciali sono salite dell'8,3% a 1.586.688 unità, grazie ai risultati positivi di tutti i principali quattro mercati: Spagna +13,7%, Germania +8,4%, Francia +1,1% e Italia +0,9%. Le immatricolazioni di camion nell'Ue sono scese del 6,3% a 327.896 unità, soprattutto a causa del calo dell'8,5% dei mezzi pesanti, solo parzialmente mitigato dal +5,6% dei camion medi. Tra i principali mercati solo la Spagna ha visto una crescita (+12%), quando in Germania si è visto un -6,9%, in Francia -2,9% e Italia -0,7%. Per quanto riguarda il mercato degli autobus, in Ue le immatricolazioni sono salite del 9,2% a 35.579 unità, con la crescita maggiore vista in Italia (+26,7%), seguita da Spagna (+10,3%) e Germania (+2,2%), quando la Germania ha registrato un calo del 2%.

Per quanto riguarda le immatricolazioni per motorizzazione, per i veicoli commerciali, quelle di mezzi diesel resta preponderante: 1.702.230 unità in Europa (Ue+Efta+Uk) nel 2024 (+8,8%), quando quelle di mezzi elettrici hanno visto un calo del 7,7% a 130.523 unità. Anche per quanto concerne i camion (medi e pesanti), le motorizzazioni diesel fanno la parte del leone con 371.584 unità (-5,6%), quando i mezzi elettrici immatricolati sono stati 10.724 (+2,1%). Guardando al mercato degli autobus, i diesel sono stati 30.154 (+19,7%) e gli elettrici 9.076 (+23,8%).

Prendendo in esame la sola Unione europea, le immatricolazioni di van diesel sono aumentate del 10,5% a 1.340.003 unità, con la quota di mercato salita all'84,5%. I veicoli commerciali elettrici hanno registrato un calo delle immatricolazioni del 9,1%, con quota scesa al 6,1% dal 7,2% dell'anno precedente. Sul fronte dei camion, quelli diesel rappresentano il 95,1% del totale, nonostante un calo delle immatricolazioni annuo del 6,2%. I camion elettrici hanno visto una flessione delle vendite del 4,6%, con quota di mercato stabile al 2,3%. Infine, per quanto riguarda gli autobus, in Ue quelli elettrici hanno visto un aumento delle immatricolazioni del 26,8% nel 2024, con quota di mercato salita al 18,5% dal 15,9% del 2023, con l'Italia diventato il primo mercato per volumi con un +161,7%. Le immatricolazioni di bus diesel sono salite dell'11,1%, con la quota di mercato salita al 63,1% in un anno.