Auto Europa: Anfia, per obiettivi su emissioni per il 2030 e il 2035 servono carburanti rinnovabili

«Dopo un avvio d’anno fiacco, a febbraio l’Europa dell’auto mostra timidi segnali di ripresa, pur rimanendo in flessione nel cumulato dei primi due mesi». Così Roberto Vavassori, presidente di Anfia, commentando i dati auto europei pubblicati da Acea. «Guardando alle alimentazioni, la quota complessiva di auto Bev – che in Italia si ferma all’8%, la più bassa tra i major market – si attesta al 18,3% e registra nuovamente una crescita a doppia cifra (+20,6%). Sebbene il segmento delle vetture elettriche continui a evidenziare risultati positivi in questi mesi, così come quello delle Phev, ad oggi in Europa la gran parte degli acquirenti continua a scegliere altre tecnologie. Per raggiungere gli obiettivi climatici fissati per il 2030 e il 2035, bisognerà, quindi, trovare il modo di decarbonizzare questa porzione di mercato, puntando anche sui carburanti rinnovabili», sottolinea Vavassori.
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mercoledì 25 marzo 2026 - Ultimo aggiornamento: 10:57 | © RIPRODUZIONE RISERVATA