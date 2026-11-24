Il forte slancio delle motorizzazioni elettriche registrato a ottobre 2026 nel mercato europeo continua a favorire l'avanzata dei costruttori cinesi e la ripresa di Tesla. Secondo l'ultimo report diffuso dall'Acea (l'associazione dei produttori automobilistici europei) relativo all'area allargata Ue-Efta-Uk, i marchi asiatici hanno messo a segno incrementi a due e tre cifre su base annua, consolidando in modo sempre più strutturale la propria presenza nei listini e nelle strade del Vecchio Continente.

La corsa dei colossi cinesi e il rimbalzo di Tesla Nel dettaglio dei dati mensili riferiti a ottobre 2026, le performance più rilevanti riguardano i principali gruppi cinesi attivi nella transizione elettrica e ibrida:

Byd ha più che raddoppiato i propri volumi rispetto a ottobre 2025, segnando un balzo del 118,9% che porta le nuove immatricolazioni a sfiorare le 39.000 unità.

Chery Automobiles ha fatto registrare una crescita ancora più rapida in termini percentuali, con un +150,8% su base annua pari a 34.500 veicoli targati nel mese.

Geely si conferma il gruppo asiatico con i volumi mensili più elevati, toccando quota 41.500 vetture immatricolate grazie a un progresso del 15,4%.

Saic Motor (casa madre, tra gli altri, del marchio MG) prosegue la sua espansione con un incremento del 36,2%, raggiungendo le 32.500 registrazioni.

Accanto all'offensiva dei gruppi cinesi si segnala anche la decisa accelerazione di Tesla: la casa statunitense ha superato le 12.000 immatricolazioni nel mese di ottobre, mettendo a segno un aumento del 76,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Il caso Leapmotor: volumi quintuplicati nei primi dieci mesi Il risultato più eclatante dell'intero panorama europeo porta però la firma di Leapmotor, il marchio cinese protagonista della joint venture internazionale con Stellantis. Nel solo mese di ottobre, il brand ha superato le 14.000 immatricolazioni, mettendo a segno una crescita del 246% (circa 10.000 vetture in più rispetto a dodici mesi prima).

Questo exploit mensile proietta il bilancio cumulato dei primi dieci mesi del 2026 oltre la soglia delle 100.000 unità vendute nell'area Ue-Efta-Uk: un traguardo che equivale a quasi quintuplicare i circa 21.000 veicoli registrati nello stesso arco temporale del 2025.

I nuovi equilibri delle quote di mercato L'impatto di questa crescita prolungata emerge con chiarezza analizzando le quote di mercato accumulate nel periodo gennaio-ottobre 2026:

Gruppo Geely: sale al 3,3% del mercato complessivo europeo.

Byd: raggiunge il 2,8% di quota.

Saic Motor, Chery e Tesla: si attestano tutte stabilmente sopra la soglia del 2% ciascuna.

Questi numeri confermano come i nuovi player dell'auto elettrica e ibrida stiano rapidamente erodendo spazi ai marchi storici, ridisegnando gli equilibri competitivi del settore automobilistico europeo proprio mentre Bruxelles si prepara a introdurre misure di salvaguardia e quote all'importazione sulle vetture ibride.