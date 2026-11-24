Il mercato automobilistico europeo conferma il suo trend di ripresa nel mese di ottobre 2026, trainato da una vera e propria impennata delle vetture a zero emissioni. Secondo gli ultimi dati diffusi dall'Acea (l'associazione dei costruttori europei di automobili), le immatricolazioni di nuove autovetture nell'area allargata che comprende Unione Europea, Paesi Efta e Regno Unito si sono attestate a 1.128.252 unità, segnando un incremento del 3,4% rispetto allo stesso mese del 2025. Questo risultato positivo porta il bilancio cumulato dei primi dieci mesi dell'anno a 11.682.800 veicoli venduti, con una crescita complessiva del 6% su base annua, consolidando una traiettoria di espansione costante per il settore.

La svolta delle motorizzazioni: crollano benzina e diesel, vola l'elettrico L'analisi per tipologia di alimentazione fotografa una trasformazione strutturale ormai profonda nelle preferenze degli automobilisti europei. Nel solo mese di ottobre, il comparto delle auto elettriche pure (BEV) ha messo a segno un balzo spettacolare del 56,1%, raggiungendo circa 352.000 unità immatricolate. Bene anche le ibride plug-in (PHEV), che crescono del 9,2% toccando quota 128.000 vetture, mentre le ibride tradizionali (HEV) mostrano una sostanziale tenuta, attestandosi a 372.000 unità (-0,3%).

Di segno opposto, e particolarmente marcata, è la contrazione delle motorizzazioni termiche tradizionali, che continuano a perdere terreno a ritmi sostenuti:

Auto a benzina: registrano un calo del 28,3%, fermandosi a 191.635 immatricolazioni nel mese.

Auto diesel: subiscono una flessione ancora più netta, pari al 30,2%, scendendo a 54.754 unità.

Il quadro nei primi dieci mesi del 2026 e il focus sull'Unione Europea Allargando lo sguardo all'intero periodo gennaio-ottobre 2026, emerge con chiarezza il nuovo equilibrio delle quote di mercato nell'area Ue-Efta-Uk. Le vetture completamente elettriche sfiorano ormai un quarto del mercato totale, raggiungendo una quota del 24,8%. Le ibride si confermano comunque la prima scelta dei consumatori europei con il 35,6% del mercato, mentre la somma di benzina e diesel scivola al 26,5%.

Dinamiche molto simili si osservano restringendo l'analisi ai soli 27 Paesi dell'Unione Europea, dove a ottobre le vendite sono salite del 2,6% (a 939.447 unità) e nei primi dieci mesi hanno segnato un +5,4%, arrivando a 9,45 milioni di auto. Nel perimetro strettamente comunitario, il bilancio da inizio anno vede:

Elettriche (BEV): salgono al 23,4% di quota di mercato, compiendo un balzo significativo rispetto al 16,4% registrato nello stesso periodo del 2025.

Ibride (HEV): conquistano il 36% delle preferenze, confermandosi la motorizzazione leader.

Benzina e diesel: il loro peso combinato crolla dal 36,5% dell'anno precedente al 27,5% attuale, certificando il sorpasso ormai consolidato delle tecnologie elettrificate sui motori tradizionali.

A ottobre il gruppo Volkswagen si conferma al primo posto nelle immatricolazioni di auto nuove nell'Ue con 241.263 auto nuove pari a un calo del 9% e una quota di mercati scesa al 25,7% dal 28,9% dello stesso mese del 2025. Lo mostrano i dati Acea, l'associazione dei costruttori europei, che per i primi dieci mesi del 2026 vedono per il gruppo tedesco un risultato sostanzialmente stabile a 2.471.562 immatricolazioni (-0,3%). Alle spalle di Volkswagen, il gruppo Stellantis che con i suoi brand 'tradizionali' registra a ottobre 129.902 immatricolazioni (-7,0% e una quota del 13,8%) dato cui però va aggiunto quello della joint venture Leapmotor che su base annua cresce del 279% a 11.709 unità, pari a una quota dell'1,2%. In totale quindi il gruppo registra nel mese oltre 141 mila unità e una quota del 15%, dati sostanzialmente simili a quelli dello stesso mese del 2025.

Diverso il discorso sui dieci mesi con Stellantis e Leapmotor a 1.556.913 immatricolazioni e una quota di mercato salita al 16,5%. Sul terzo gradino, Renault con vendite in calo sia sul mese (-8,5%) che sui primi dieci mesi (-3,9%), mentre continua la corsa dei brand cinesi, da Geely (che include anche Volvo) che nel mese sale a una quota del 3,3% a Byd, con +128% di immatricolazioni e una quota del 3,3%, ma anche con Saic (che include MG) al 2,5% con +25,6% e Chery (con Omoda & Jaecoo) in crescita del 184% al 2,3% del mercato. Complessivamente i costruttori cinesi (includendo Leapmotor) a ottobre sono saliti al 13,1% del mercato Ue, con più di 123 mila immatricolazioni.