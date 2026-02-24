Auto Europa, il mercato nel 2026 parte debole: -3,5% immatricolazioni a gennaio. Bev a quota 19,3%, plug-in al 38,6%

Inizia con il segno meno il 2026 per il mercato europeo dell'auto. Nel mese di gennaio, secondo i dati Acea, in Europa (Eu27+Efta+Uk) sono state immatricolate 961.382 auto, in calo del 3,5% rispetto allo stesso mese del 2025. In controtendenza rispetto al mercato l'andamento delle auto a più basse emissioni con le Bev +13,9% a 189.062 immatricolazioni. Per quanto riguarda le altre motorizzazioni, +32,2% a 99.654 le ibride plug-in, +6,4% a 369.998 le ibride. In calo, invece, le immatricolazioni di auto a benzina (-25,7% a 216.148) e diesel (-22% a 68.767).

Nella sola Unione Europea, il calo registrato è stato del 3,9% a 799.625 unità. Nel dettaglio, +24,2% a 154.230 unità le auto Bev, +28,7% a 78.741 le ibride plug-in, +6,2% a 308.364 le ibride, -28,2% a 175.989 le auto a benzina e -22,3% a 64.550 le diesel.

Il primo gruppo auto in Europa per quota di mercato si conferma anche a gennaio 2026 Volkswagen, che registra 256.728 immatricolazioni, in calo del 3,8% su anno, con quota di mercato al 26,7% dal 26,8%. Secondo gruppo è Stellantis e terzo il gruppo Renault, con una quota dell'8,7%, scesa dal 9,8% di un anno prima e 83.201 immatricolazioni (-15%).

Per quanto riguarda l'Unione europea, l'Acea rileva che le auto elettriche hanno una quota del 19,3% a gennaio 2026, in aumento rispetto al 14,9% dell'anno precedente. Il 60% delle registrazioni di auto Bev è fatto da quattro mercati che hanno avuto performance contrastanti: Francia (+52,1%) e Germania (+23,8%) mentre Belgio (-11,5%) e Paesi Bassi (-35,4%) hanno iniziato l'anno in rosso. Le immatricolazioni di auto ibride hanno conquistato il 38,6% del mercato, rimanendo la scelta preferita dai consumatori nell'Ue, sostenuto soprattutto dalle vendite in Italia (+24,9%) e Spagna (+9%), con la Francia che ha registrato stabilità su anno. Guardando ai primi quattro mercati europei, la Germania a gennaio ha visto un calo dell'1,8% su anno delle immatricolazioni di auto ibride.

Per quanto riguarda le ibride plug-in, hanno raggiunto una quota di mercato a gennaio del 9,8% nell'Unione europea, dal 7,4% di un anno fa, grazie soprattutto a Italia (+134,2%), Spagna (+66,7%), e Germania (+23%). Nel frattempo, la quota di mercato combinata delle auto a benzina e diesel è scesa al 30,1%, rispetto al 39,5% di gennaio 2025. Nel dettaglio, a gennaio 2026, le immatricolazioni di auto a benzina sono diminuite del 28,2%, con cali in tutti i principali mercati. La Francia ha registrato la flessione più significativa, con un -48,9%, seguita da Germania (-29,9%), Italia (-25,5%) e Spagna (-22,5%). Con 175.989 nuove auto immatricolate il mese scorso, la quota di mercato della benzina è scesa al 22% dal 29,5% dello stesso mese dell'anno scorso. Il mercato delle auto diesel ha continuato il suo trend discendente, con un calo delle immatricolazioni del 22,3%, pari a una quota di mercato dell'8,1%.