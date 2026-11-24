A ottobre il mercato automobilistico europeo rallenta ma resta in territorio positivo, segnando un +2,6% su base annua nell'Unione Europea e registrando volumi in crescita in tutti i cinque principali mercati del continente, Regno Unito compreso. A tenere a galla il settore, tuttavia, è soprattutto l'avanzata dei costruttori cinesi. Lo evidenzia Roberto Vavassori, presidente di Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), commentando gli ultimi dati sulle immatricolazioni.

Nel solo mese di ottobre, i principali gruppi automobilistici cinesi hanno venduto 123.502 vetture, con un balzo del 73,4% rispetto allo stesso periodo del 2025, portando il cumulato annuo a 990.692 unità (+69,4%). «Senza il contributo dei costruttori cinesi – sottolinea Vavassori – il mercato europeo di ottobre si fermerebbe a un -3,4% tendenziale, mentre nel cumulato la crescita si ridurrebbe a un marginale +0,9%».

Sul fronte normativo, il presidente di Anfia ha poi ribadito la linea italiana in vista della revisione del regolamento Ue sulle emissioni di CO2 per i veicoli leggeri, auspicando un approccio pragmatico alla transizione ecologica. Tra le priorità indicate per i prossimi tavoli negoziali figurano la ridefinizione dei target per i veicoli commerciali leggeri (VCL), la conferma delle deroghe per i piccoli costruttori e una valorizzazione dei veicoli a carburanti neutri (VEEF) che non si limiti agli e-fuels, ma includa tutti i biocarburanti e i carburanti rinnovabili previsti dalla direttiva europea RED.