Auto Europa, non si ferma la crescita dei cinesi: Geely +33%, Chery +185% e Byd +98%. Rimbalzo di Tesla: + 72%

Appare inarrestabile la crescita dei marchi auto cinesi sul mercato europeo, quando l'americana Tesla segna un forte rimbalzo. In Europa (Eu27+Efta+Uk), a settembre 2026 Geely Group ha registrato 54.778 immatricolazioni (+33,3%) e quota salita al 4%. Byd ha segnato una crescita del 98,7% a 49.953 unità, con quota al 3,7%. Segue Saic Motor con 41.987 unità (+23,7%), quando Chery Automobile con 52.801 unità ha avuto un balzo del 185,5% e quota arrivata al 3,9%. Leapmotor ha segnato un +323,9% a 14.594 unità e quota che ha superato l'1%.

Per quanto riguarda Tesla, le immatricolazioni a settembre in Europa sono state 68.776, con una crescita del 72,5% e quota aumentata al 5%. Nel periodo gennaio-settembre, Tesla ha registrato 260.575 unità (+50%). Da inizio anno, in Europa, le immatricolazioni di Geely Group sono state 343.875 (+14,5%), 283.997 per Byd (+134,6%), 272.251 per Saic Motor (+20,3%), 260.650 per Chery Automobile (+255,9%), 87.922 per Leapmotor (+424,2%). Nella sola Unione europea, le immatricolazioni di Tesla sono state 45.866 a settembre (+78,6%) e 188.035 da inizio anno (+68,9%).