Auto green prima scelta degli europei a gennaio ma le vendite Tesla crollano del 45%

Le auto ibride tornano ad essere la prima scelta degli europei: secondo i dati diffusi oggi dall'Associazione dei costruttori europei (Acea), a gennaio 2025 le immatricolazioni di auto con motori misti sono aumentate del 18,4% sull'anno, e ora rappresentano il 34,9% del mercato complessivo. Al contrario, le auto a benzina hanno subito un forte calo (-18,9%), scendendo al 29,4% del mercato, mentre il diesel, un tempo dominante, è crollato al 10% con una riduzione del 27% su base annua. Anche i veicoli elettrici stanno guadagnando terreno, con un incremento del 34% rispetto a gennaio 2024 che le porta ad avere attualmente il 15% del mercato.

Controcorrente si muove però Tesla che ha perso a gennaio il 45%. Secondo i dati evidenziati da Bloomberg, le immatricolazioni della casa di Elon Musk sono state solo 9.945, rispetto alle 18.161 dello stesso mese del 2024. In Germania, le vendite sono crollate ai minimi dal luglio 2021, mentre in Francia il calo è stato del 63%, il peggiore dal 2022. Per la prima volta, nel Regno Unito, Tesla ha venduto meno veicoli rispetto alla rivale cinese BYD. Per quanto riguarda l'aumento delle ibride, le immatricolazioni sono avvenute soprattutto in Francia (+52,2%), Spagna (+23,5%), Germania (+13,7%) e Italia (+10,6%). In particolare, l'Italia ha registrato sull'anno una crescita del 126% nelle vendite di modelli elettrici, passando dal 2,1% al 5% delle immatricolazioni.