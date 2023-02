Auto green, Timmermans al PE: UE guidi rivoluzione industriale. Oggi alla Plenaria voto su stop a veicoli nuovi a motore termico

STRASBURGO - «I costi di manutenzione delle auto elettriche sono già più bassi rispetto a quelli delle macchine con motore a combustione e in alcuni anni anche comprare un auto elettrica sarà più economico». Lo ha detto il vice presidente della Commissione Ue, Frans Timmermans, intervenendo alla Plenaria del Pe sullo stop alla vendita di veicoli nuovi a motore termico, sul quale oggi c’è la votazione finale. «Dobbiamo essere leader delle auto elettriche, l’industria automobilistica è la migliore del mondo, ma dobbiamo mantenere questo vantaggio su Paesi come la Cina», ha aggiunto Timmermans concludendo: «possiamo scegliere di guidare la rivoluzione industriale in un modo socialmente compatibile, tenendo i nostri valori o possiamo lasciarla portare avanti ad altre parti del mondo». «Vogliamo che i cittadini europei abbiano accesso a mobilita pulita a prezzi accessibili ma dobbiamo rendere la mobilita elettrica su larga scala il prima possibile, dobbiamo essere molto chiari nelle nostre scelte».

