Auto, ecco le immatricolazioni dei principali marchi in agosto e la quota mercato in Europa per tipo di alimentazione

Nell'infografica di GEA, le immatricolazioni di auto dei principali marchi in agosto. Secondo Acea, l'associazione dei produttori di autoveicoli europei, ad agosto la quota di mercato di Stellantis nell'Europa allargata (Ue, Regno Unito e i Paesi Efta, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera) e scesa a 13,7% rispetto al 16,1% di un anno fa. Nel mese scorso le immatricolazioni sono state 103.612, in calo del 28,7% dalle 145.348 dello stesso periodo del 2023.

Nell a seconda infografica di GEA, le immatricolazioni di auto in Ue ad agosto, per tipo di alimentazione. Secondo Acea, lo scorso mese la quota di auto elettriche a batteria (BEV) e scesa al 14,4% dal 21% dell'anno precedente. Anche le immatricolazioni di ibride plug-in sono state caratterizzate da un considerevole calo del 22,3% mentre la quota combinata di auto a benzina e diesel e scesa leggermente al 44,3%, in calo rispetto al 45,1%.