Corrono le esportazioni di auto in Cina: +17,4% a novembre. Importazioni calano del 12,3% su base annua

PECHINO - La Cina ha esportato a novembre 128.000 automobili, in aumento del 17,4% su base annua. È quanto emerge dai dati divulgati oggi dal Ministero cinese del Commercio. Il mese scorso, ha spiegato in conferenza stampa il portavoce del ministero Gao Feng, sono state importate in Cina 107.000 auto, in calo del 12,3% rispetto al novembre 2019. Nei primi 11 mesi dell’anno, secondo i dati del ministero, le esportazioni cinesi di automobili sono diminuite del 15,8% su base annua fino a 955.000 unità, frenando il proprio calo di 7,8 punti percentuali rispetto a quanto rilevato nella prima metà del 2020. Nello stesso periodo, la Cina ha importato 821.000 automobili, in calo del 15% su base annua, segnando un ritmo di 17,5 punti percentuali più lento rispetto al primo semestre dell’anno. Secondo la China Association of Automobile Manufacturers, il mercato automobilistico cinese, danneggiato dalla pandemia di Covid-19, ha iniziato a riprendersi ad aprile, grazie al rilancio della domanda e alle politiche di incentivo adottate dal governo, registrando un aumento delle vendite pari al 4,4% su base annua e ponendo fine a 21 mesi di consecutive contrazioni.