Auto, in Italia 47 milioni di veicoli in circolazione ma il 12% resta fermo. Anche il 37% dei motocicli immatricolati non utilizzati

Nel 2024 in Italia sono stati percorsi circa 520 miliardi di chilometri su strada, di cui 415 miliardi da automobili, oltre 56 miliardi da furgoni e 30 miliardi da mezzi pesanti. È quanto emerge dal primo rapporto dell'Osservatorio Sunrise, promosso da Most - Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile e presentato oggi a Milano, che offre una fotografia aggiornata e realistica del parco veicolare effettivamente circolante e delle percorrenze complessive. Secondo i dati, i veicoli realmente in circolazione sono circa 47 milioni, un numero sensibilmente inferiore al totale registrato nel Pubblico Registro Automobilistico.

L'indagine stima infatti che il 12% delle automobili e il 32% dei motocicli immatricolati non siano effettivamente utilizzati. Un altro elemento di rilievo riguarda la composizione per classe Euro di emissione: la distribuzione dei veicoli in circolazione risulta molto diversa da quella ufficiale. I mezzi più vecchi, pur rappresentando ancora una quota rilevante del parco registrato, contribuiscono solo al 10% dei chilometri percorsi ogni anno, segno che percorrono distanze molto limitate. L'analisi - sottolineano i promotori - consente così di disporre per la prima volta di un quadro più preciso sulle abitudini di mobilità e sull'impatto ambientale reale del trasporto su strada in Italia.