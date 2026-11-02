Auto Italia, a ottobre Byd è primo fra i brand cinesi, sale a quota 4,55% del mercato

Byd accelera sul mercato italiano e chiude ottobre con 6.058 immatricolazioni, raggiungendo una quota del 4,5% e conquistando il settimo posto nella classifica dei marchi più venduti. Per il sesto mese consecutivo il costruttore si conferma nella Top 10 nazionale, consolidando il proprio ruolo tra i marchi più presenti sul mercato e mantenendo la leadership tra i brand cinesi in Italia. Nei primi dieci mesi del 2026 Byd ha raggiunto circa 48mila vetture immatricolate, con una quota di mercato del 3,4%. Particolarmente significativo il risultato nel comparto delle nuove energie (Nev), che comprende vetture elettriche e ibride plug-in: il marchio detiene una quota del 24,3%, la più alta registrata nei mercati europei in cui è presente.

La leadership si conferma anche nel segmento plug-in hybrid, dove Byd raggiunge il 31,8% di quota, mentre nelle auto completamente elettriche (Bev) conquista il secondo posto con il 12,4%. A ottobre le immatricolazioni di ibride plug-in sono state 4.937, oltre otto volte quelle registrate nello stesso mese del 2025. In altre parole, più di tre vetture plug-in immatricolate in Italia su dieci portano il marchio Byd. Sul fronte dei modelli, Seal U si conferma il più venduto della gamma in Italia, con 2.588 immatricolazioni nel mese. Byd occupa inoltre le prime due posizioni nella classifica dei modelli Nev più venduti, con Seal U e Atto 2, che registrano rispettivamente 2.580 e 1.653 unità.