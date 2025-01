Auto Italia, Anfia: a dicembre quinto calo di fila del mercato. Volumi -18,7% sul 2019

A dicembre il mercato auto italiano "riporta il quinto calo mensile consecutivo, portandoci a una chiusura d’anno che, in linea con le previsioni, si attesta poco sopra 1,55 milioni di immatricolazioni, al di sotto dei volumi dell’anno precedente e in flessione del 18,7% rispetto ai livelli del 2019". Così Roberto Vavassori, presidente di Anfia, commenta i dati sulle immatricolazioni in Italia, sottolineando che "oltre alla debolezza che permane nel mercato, continuiamo a essere l’unico Paese con un divario enorme tra i veicoli venduti e quelli prodotti a livello nazionale". Anfia si aspetta un 2025 "ancora difficile e incerto su entrambi i fronti, mercato e produzione, mentre l’attesa per il 2026 – anche grazie ai risultati del Tavolo sviluppo automotive al Mimit – è di ridurre finalmente questo divario, tra un mercato che vogliamo torni ad essere tonico e una produzione che dovrà soddisfare in maggior grado le richieste del mercato stesso, con veicoli e componenti prodotti in Italia", ha detto Vavassori, sottolineando che "sul versante europeo, è necessaria una revisione urgente del percorso che porterà al 2035 e oltre, e, da questa prospettiva, supportiamo fortemente il lavoro del governo con il non-paper del Mimit e il lavoro di Acea e Clepa per modificare in chiave di flessibilità e neutralità tecnologica l’attuale normativa".

Anfia è "fermamente impegnata a portare a tutti gli Associati, con misure concrete da concordare col governo in tempi rapidi, un effettivo sostegno nei prossimi mesi, che si prevedono ancora moto complicati", ha concluso. Guardando alle varie alimentazioni, in dicembre le auto a benzina vedono il mercato in calo dell’11,6%, con una quota del 28,4%; allo stesso modo, le diesel calano del 18,8%, con quota al 13%. Nel cumulato annuo del 2024, le immatricolazioni di auto a benzina aumentano dell’1,9% e quelle delle auto diesel calano del 21,4%, rispettivamente con quote di mercato del 29,2% e del 13,8%. Le autovetture mild e full hybrid aumentano del 9,3% nel mese, con una quota del 40,3%; nel cumulato crescono del 10,1%, con una quota del 40%. Le immatricolazioni di autovetture ricaricabili (Bev e Phev) calano del 15,7% a dicembre e rappresentano il 9% del mercato del mese (a dicembre 2023 era il 10,1%); nel cumulato calano del 12,9% e hanno una quota del 7,5% (in calo di 1,1 punti percentuali rispetto al cumulato annuo del 2023).