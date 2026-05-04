Auto Italia, Anfia cambia le previsioni e stima +10% di volumi in 2026. Vavassori: «In vigore quanto prima misure a supporto»

Ad aprile il mercato italiano dell'auto mantiene una "dinamica positiva" e il risultato (+11,58%) beneficia di un giorno lavorativo in più rispetto allo stesso mese del 2025 (21 giorni contro 20). E' quanto osserva Roberto Vavassori, presidente di Anfia, a commento dei dati sulle immatricolazioni di aprile in Italia. "A fronte del trend registrato del primo quadrimestre 2026, abbiamo rivisto al rialzo le previsioni di chiusura d’anno: il mercato potrebbe puntare verso il 10% di volumi in più rispetto ai volumi del 2025. A sostenere la domanda nel mese sono principalmente i privati, unico canale in crescita a doppia cifra, che rappresentano quasi il 50% del totale immatricolato ad aprile" sottolinea.

Sul fronte delle alimentazioni, prosegue la crescita delle vetture elettriche (BEV), che raggiungono una quota dell’8,5% ad aprile, mentre le ibride plug-in (PHEV) si avvicinano alla soglia del 10% - prosegue Vavassori - In questo contesto, auspichiamo che le misure a supporto dell’industria annunciate qualche mese fa dal Mimit nell’ambito del Fondo Automotive possano presto entrare in vigore grazie ad una rapida approvazione del relativo Dpcm".