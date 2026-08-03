Auto Italia: frenano Tesla (-77%) e MG (-1,39%), balzo di Byd (+127%), Leapmotor (+203%) e Omoda/Jaecoo (+168,51%)

Dopo l'andamento a corrente alternata dei mesi precedenti e il rialzo superiore al 70% di giugno, il colosso americano delle auto elettriche frena in Italia, mettendo a segno un -77,02% a luglio, con una quota dello 0,09%. Il mese scorso le immatricolazioni il gruppo di Elon Musk nel nostro Paese sono scese a 105 unità, peggio rispetto ai dati registrati nell’Unione europea (+49,9% a giugno, come emerso dai dati Acea di fine luglio). Tesla sale comunque del 15,86% nei primi sette mesi.

Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale forte arriva dalla Cina: Leapmotor, che in Europa opera tramite la jv Leapmotor International che fa capo a Stellantis, ha immatricolato 1.124 vetture, in rialzo del 203%, con una quota dello 0,91%. MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia a luglio ha immatricolato 3.696 vetture (-1,39%). Omoda/Jaecoo, parte del gruppo Chery, ha registrato 3.786 vetture, in rialzo del 168,51%, con un aumento del 269% nei primi sette mesi. Byd, che nei sette mesi ha visto salire le vendite del 194%, ha immatricolato 4.466 vetture (+127%), con una quota che arriva al 3,63%.