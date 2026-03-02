Auto Italia: mercato +14% con 157.334 immatricolazioni a febbraio, primi 2 mesi +10%. Stellantis doppia il mercato, + 27,7

Dopo il rialzo di dicembre (+2,22%) e l’ulteriore guadagno di gennaio (+6,18%), le immatricolazioni di auto sul mercato italiano ingranano la marcia giusta e accelerano in febbraio. Il mese scorso, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 157.334 autovetture, con una variazione di +14,04% rispetto a febbraio 2025, quando ne erano state immatricolate 137.965 (a gennaio erano state immatricolate 141.980 autovetture. Nei primi due mesi dell’anno sono stati immatricolati 299.373 vetture, in rialzo del 10,19% rispetto alle 271.686 del periodo gennaio-febbraio 2025.

Dopo il rialzo di dicembre e gennaio, si conferma il buon momento per le vendite di Stellantis, che a febbraio registra una crescita quasi doppia rispetto a quella del mercato nel suo complesso (+14,04%). Il mese scorso il gruppo ha messo a segno 53.592 registrazioni, in rialzo del 27,7% rispetto alle 41.959 unità dello stesso mese del 2025. A gennaio erano cresciute dell’11,8%. A febbraio Stellantis aveva una quota del 34% del mercato italiano, contro il 30,4% dello stesso mese del 2025 e il 32,6% di gennaio. Nei primi due mesi dell’anno, Stellantis ha immatricolato 100.108 vetture, con un rialzo del 19,88% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (nel periodo gennaio-febbraio 2025 erano state immatricolate 83.504 vetture). Nei due mesi, la quota di mercato è del 33,3% (da 30,7%). Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.