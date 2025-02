Auto Italia, il mercato parte fiacco: -5,86% a 133.692 immatricolazioni a gennaio. Stellantis: -15,8%, ma quota torna sopra 30%

Per il mercato dell’auto in Italia il 2025 si apre nello stesso modo in cui si era concluso l’anno precedente, ovvero con vendite in calo. A gennaio, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 133.692 autovetture, con una variazione di -5,86% rispetto a gennaio 2024, quando ne erano state immatricolate 142.010 (a dicembre erano state immatricolate 105.715 autovetture, con una variazione di -4,93% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente).

Dopo un 2024 di ribassi delle vendite in Italia, per Stellantis il calo prosegue anche a gennaio, anche se, nota positiva, la quota di mercato è tornata sopra il 30%. Il mese scorso il gruppo, che ha fatto peggio rispetto al resto del mercato (-5,86%), ha messo a segno 41.532 registrazioni, in discesa del 15,8% rispetto alle 49.333 unità dello stesso mese del 2024. A dicembre erano diminuite del 18,1% e nell’intero 2024 del 9,9%. A gennaio Stellantis aveva una quota del 31,1% del mercato italiano, contro il 23,1% di dicembre scorso (29% nell’intero 2024) e contro il 34,7% di gennaio 2024. Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.