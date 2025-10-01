Auto Italia, mercato +4,07% a settembre con 126.679 immatricolazioni. Stellantis: +15,5% a 33.946 vendite

Dopo il calo di agosto, torna il segno più per le immatricolazioni di auto sul mercato italiano. A settembre, stando ai dati comunicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sono state immatricolate 126.679 autovetture, con una variazione di +4,07% rispetto a settembre 2024, quando ne erano state immatricolate 121.720 (ad agosto erano state immatricolate 67.272 autovetture, con una variazione di 2,62% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso). Nei primi nove mesi dell’anno sono state immatricolate 1,167 milioni di vetture, in discesa del 2,89% rispetto agli 1,2 milioni del periodo gennaio-settembre 2024.

I trasferimenti di proprietà sono stati 494.573 a fronte di 443.993 passaggi registrati a settembre 2024, con un aumento del 11,39%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 621.252, ha interessato per il 20,39% vetture nuove e per il 79,61% vetture usate. Guardando alle performance dei marchi in settembre, i rialzi delle immatricolazioni più elevati, oltre a quelli di Mg e Byd, sono stati quelli di Citroen (+157% a 4.260 unità), Cupra (+98,4% a 1.885 unità), Honda (+61,96% a 1.056) e Alfa Romeo (38,89% a 2.657 unità). Tra le flessioni maggiori in termini percentuali, invece, ci sono state quelle di Lancia (-32,51% a 712 unità) e Land Rover (-46.52% a 377 unità). In relazione alle quote di mercato, a settembre il brand Fiat, che l'anno scorso aveva brevemente perso la prima posizione su base mensile, si conferma prima in Italia per quota di mercato con il 9,73% (+35,66% le immatricolazioni a 12.326). Fiat precede l'8,35% di Toyota/Lexus, che nelle tabelle del ministero sono conteggiate insieme (per fare un esempio, anche Citroen/Ds sono calcolate insieme), il 7,56% di Volkswagen e il 6,11% di Dacia.

Dopo il rialzo di agosto, si conferma il segno più per le vendite di Stellantis, che registra un dato tre volte superiore a quello del mercato nel suo complesso (+4,7%). Il mese scorso il gruppo ha messo a segno 33.946 registrazioni, in rialzo del 15,5% rispetto alle 29.401 unità dello stesso mese del 2024. Ad agosto erano cresciute del 3,1%. A settembre Stellantis aveva una quota del 26,8% del mercato italiano, contro il 24,1% dello stesso mese del 2024 e meglio anche del 26,3% di agosto. Nei primi nove mesi dell’anno, Stellantis ha immatricolato 331.035 vetture, con un calo del 9,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso (nel periodo gennaio-settembre 2024 erano state immatricolate 365.298 vetture). Nei nove mesi, la quota di mercato è del 28,3% (da 30,3% e contro il 28,7% di agosto). Questi i dati sulle immatricolazioni auto elaborati da Stellantis su fonte Dataforce.