Auto Italia: Tesla scatta a settembre: +47%. Balzo dei brand cinesi: Leapmotor +452%, Omoda/Jaecoo +185% e MG +21%

Dopo l'andamento a corrente alternata dei mesi precedenti, il colosso americano delle auto elettriche viaggia di buon passo in Italia, mettendo a segno un +47,03% a settembre, con una quota dell'1,53%. Il mese scorso le immatricolazioni il gruppo di Elon Musk nel nostro Paese sono salite a 2.132 unità. Come mostrano i dati pubblicati dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, un segnale forte arriva dalla Cina: Leapmotor, che in Europa opera tramite la jv Leapmotor International che fa capo a Stellantis, ha immatricolato 2.199 vetture, in rialzo del 452,5%, con una quota che sale all'1,58%. MG Motor, gruppo controllato dal colosso Saic Motor, in Italia a settembre ha immatricolato 4.619 vetture (+21,23%). Anche Omoda/Jaecoo, parte del gruppo Chery, ha registrato 4.649 vetture, in rialzo del 184,8%, con un rialzo del 248% nei primi nove mesi. Byd, che nel 2025 aveva messo a segno complessivamente un rialzo del 747,85%, ha immatricolato 5.159 vetture (+108,78%), con una quota che arriva al 3,7%.