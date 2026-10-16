Auto, la debole domanda interna spinge le case cinesi verso Europa, Ue affronti sfida

Gli elevati livelli dei prezzi e la crescente diffusione dei veicoli elettrici "hanno reso l’Europa un mercato particolarmente interessante per i produttori cinesi. Negli ultimi mesi, il ritmo delle importazioni di veicoli cinesi nella regione ha subito un’accelerazione, suscitando crescenti preoccupazioni tra i responsabili politici e gli operatori del settore". E' quanto emerge da un report di S&P Global Ratings sull'automotive, secondo cui "questa dinamica ha intensificato le richieste di un’azione coordinata a livello dell’Unione europea per affrontare una sfida importante e in continua evoluzione per l’industria automobilistica europea e la sua base produttiva".

Per quanto riguarda il mercato cinese dei veicoli leggeri, S&P prevede che "continuerà a contrarsi fino al 2028, con vendite che si stabilizzeranno intorno ai 20 milioni di unità". In un contesto caratterizzato da una debole fiducia dei consumatori, dal rallentamento della domanda interna e dalla graduale eliminazione delle esenzioni fiscali, "i produttori cinesi stanno destinando sempre più la capacità produttiva in eccesso alle esportazioni, per assorbire le eccedenze del mercato domestico", dice l'agenzia di rating. Di conseguenza, la concorrenza si sta intensificando nella maggior parte dei principali mercati automobilistici mondiali. "La debolezza della domanda interna continuerà a spingere la produzione in eccesso verso i mercati internazionali più accessibili, come il Sud-est asiatico, l’Europa, il Sud America, il Medio Oriente e l’Africa, generando pressioni competitive destabilizzanti sull’intero settore", sottolinea S&P.