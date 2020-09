Auto, mercato Europa in calo del 32,9% da inizio anno. Giù le vendite nei mesi estivi: -3,7% luglio e -17,6% agosto

TORINO - Il mercato europeo dell’auto (Ue+Efta+Uk) è ancora in calo nei mesi estivi: a luglio - secondo i dati dell’Acea, l’associazioni dei costruttori europei - le immatricolazioni sono state 1.281.740, pari a una flessione del 3,7% rispetto allo stesso mese del 2019, mentre in agosto sono state 884.394, il 17,6% in meno di agosto 2019. Nei primi otto mesi del 2020 sono state vendute 7.267.621auto, con una contrazione del 32,9% rispetto allo stesso periodo del 2019. Nei primi 8 mesi del 2020 le immatricolazioni di nuove auto del gruppo Fca sono diminuite del 38,6% su base tendenziale considerando la Ue, i Paesi Efta e la Gran Bretagna. Lo rende noto l’aggiornamento mensile dell’associazione dei produttori europei Acea secondo cui nel solo mese di agosto la flessione, rispetto allo stesso mese del 2019, è stata del 6,9 per cento.

La quota di mercato del gruppo Fca è diminuita nei primi 8 mesi del 2020 dal 6,2 al 5,7 per cento. Le immatricolazioni di auto del gruppo Fca nel periodo in esame sono state 412.270 dalle 671.628 dello stesso periodo del 2019. Nei primi 8 mesi del 2020 i cali maggiori hanno riguardato i marchi Alfa Romeo (-45,2%), Jeep (-41,9%) e Lancia (-40,6%). Andando a vedere nel dettaglio, nel mese di agosto, le immatricolazioni in Europa di Fiat Chrysler Automobiles sono quasi 50.600 vetture. Nel mese la quota di mercato è pari al 5,7% rispetto al 5,1% dell’anno scorso. Per quanto riguarda i marchi, Fiat registra oltre 34.200 vetture e ottiene una quota del 3,9%, in crescita rispetto allo stesso mese di un anno fa di 0,6 punti percentuali. Lancia - il cui mercato di riferimento è l’Italia - immatricola invece quasi 2.300 auto e ottiene una quota dello 0,3% in miglioramento di 0,1 punti percentuali. Per quanto riguarda Jeep, in agosto il marchio registra poco meno di 11.000 vetture per una quota stabile all’1,2% mentre sono circa 2.850 le immatricolazioni di Alfa Romeo, stabile allo 0,3%. Andando a vedere i segmenti, nonostante l’A sia tra i più colpiti dalla pandemia (con le vendite calate del 46,2% nel progressivo annuo) le Fiat 500 e Panda si confermano le più vendute in Europa nella categoria.

La 500 ottiene una quota del 17,8% e la Panda del 15,1%: entrambe migliorano di 5,7 punti percentuali rispetto all’anno scorso. Insieme, le due auto Fiat detengono il 33% di quota, miglior risultato di sempre per agosto dal lancio dei due modelli. Positivo anche il risultato di 500L: in un segmento in cui le vendite del mese calano del 29,1%, il modello Fiat migliora sensibilmente la quota, raggiungendo il 12,6% in crescita di 3,2 punti percentuali. Per quanto riguarda il marchio Jeep, bene Wrangler e Cherokee. In un segmento che in agosto perde il 14,9% dei volumi, Wrangler aumenta le registrazioni del 30,2% ottenendo una quota dell’1,3% (+0,5 punti percentuali) mentre la Cherokee incrementa le vendite del 28,8% raggiungendo una quota dello 0,7% rispetto allo 0,5% di un anno fa. Con le vendite del segmento B in calo del 12,6%, infine, Lancia Ypsilon migliora la quota di 0,1 punti percentuali, attestandosi all’1,4%.