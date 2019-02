Auto: un mercato in frenata non solo in Italia. Pesa l'effetto diesel

ROMA - l'Italia è in recessione e il settore dell'auto, da sempre indicatore infallibile dello stato di salute del Paese, ne risente in misura pesante. Lo certifica l'Istat con i dati sul fatturato e gli ordinativi di dicembre nel settore degli autoveicoli: i ricavi hanno segnato una diminuzione tendenziale del 7,5% (-3,1% nell'intero anno), mentre le commesse su base annua sono scese del 18,4% tendenziale e, nella media dell'anno, hanno registrato un calo del 2,3%. È in apnea il mondo dell'auto, che dopo...

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO