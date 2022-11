Auto, mercato mondiale 2022 si fermerà a 78 mln unità. Graduale recupero dal 2023, nel 2024 livelli pre-pandemia

MILANO - Il mercato auto mondiale nel 2022 si fermerà a 78 milioni di vetture, in calo rispetto agli 80 milioni del 2021 e ancora lontano dai livelli pre-pandemia(90 milioni nel 2019). È quanto emerge dall’aggiornamento del Global Automotive Outlook di AlixPartners. Le previsioni stimano un graduale recupero nel 2023 e nel 2024, rispettivamente a 84 e 90 milioni di veicoli, guidato dalla progressiva riduzione della tensione sulle forniture di semiconduttori e dal mercato cinese che aumenterà il suo peso sul mercato mondiale dal 28% del totale al 32% del 2024, a discapito delle quote di Europa e Stati Uniti. Nel 2024 la quota di mercato dell’Europa è attesa al 19%, contro il 23% del 2019 e quella degli Stati Uniti al 21% dal 23% del pre-Covid. Per il 2025 e il 2026 la stima sul mercato mondiale è rispettivamente di 94 e 95 milioni (sui livelli del 2018) con la Cina che dovrebbe arrivare a 30 milioni di vetture vendute nel 2026.

Per quanto riguarda l’Italia, il mercato del nostro paese - previsto in calo nel 2022 con volumi pari a 1,3-1.4 milioni di veicoli (-0,7 milioni e -34% rispetto al 2019) - è previsto recuperi lentamente per tornare a circa 1,6 milioni di veicoli nei prossimi 3 anni e attestandosi comunque a livelli sostanzialmente inferiori rispetto ai livelli pre-Covid (-23%). Nel contempo, i costruttori asiatici (cinesi e coreani) hanno registrato una sostanziale crescita di quota di mercato (+25% tra il 2019 e settembre 2022, passando dal 5,3% al 6,6% del totale stimato per quest’anno). Andando a vedere nel dettaglio i principali mercati, negli Stati Uniti il mercato auto nel 2022 dovrebbe raggiungere 13,8 milioni di unità vendute, un calo rispetto alle 15,1 milioni di unità del 2021 e un ritorno ai livelli pre-pandemia nel 2025. In particolare, AlixPartners stima che il mercato Usa vedrà 15,9 milioni di vendite nel 2024, 17,1 milioni del 2025 (stesso livello del 2019) e 17,4 milioni nel 2026 (superando i livelli del 2018).

Guardando alla Cina, nel 2022 il mercato è stimato a 24,4 milioni di veicoli, in crescita del 2% rispetto al 2021 e a un passo dai livelli del 2019 (24,8 mln). Nel 2023 si salirà a 26,1 milioni, nel 2024 a 28,5 milioni, nel 2025 a 28,7 milioni e nel 2026 a 30,2 milioni. In Europa, il mercato 2022 si dovrebbe attestare a 15 milioni di veicoli,m in calo dell’11% rispetto al 16,8 milioni, fallendo così il rimbalzo post pandemia. Nei prossimi anno resteranno lontani i livelli del 2019 (20,8 milioni di veicoli) con il mercato che arriverà a 15,9 milioni nel 2023, 16,9 milioni nel 2024, 17,7 milioni nel 2025 e 17,6 milioni nel 2026.