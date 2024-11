Auto, Mimit: Polonia aderisce a non paper italiano su anticipo revisione emissioni

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avuto oggi un colloquio con il ministro degli Affari Europei della Polonia, Ignacy Niemczycki. Come specificato in una nota del Mimit, nel corso del confronto, il ministro polacco ha comunicato l’adesione al non paper promosso dall’Italia e dalla Repubblica Ceca sull’automotive che propone di anticipare a inizio 2025 l’attivazione della clausola di revisione del regolamento europeo sulle emissioni di Co2 dei veicoli leggeri e pone alcune questioni tra cui la necessità di risorse comuni da investire nel comparto per recuperare competitività sul piano globale, in un ambito di vera neutralità tecnologica e puntando a una autonomia strategica nelle tecnologie green. Il documento è stato già sottoscritto da una serie di Paesi che condividono la posizione italiana e sarà discusso nel prossimo Consiglio Competitività, che si terrà a Bruxelles il prossimo 28 novembre.