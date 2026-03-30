Auto, nell’era digitale il concessionario resta decisivo nelle scelte degli italiani

Nonostante la crescita delle ricerche online e dei configuratori digitali, il concessionario continua a essere un passaggio fondamentale nel percorso di acquisto dell’auto. È quanto emerge dall’ultima instant survey realizzata dalla società di consulenza Areté, che analizza abitudini e priorità degli italiani alle prese con la scelta di una nuova vettura.

Un processo sempre più “phygital” - Il quadro che emerge è quello di un percorso d’acquisto ibrido, in cui digitale e fisico si intrecciano. Da un lato, un italiano su due consulta i siti ufficiali delle case automobilistiche prima di procedere all’acquisto, confermando il ruolo centrale dell’online come primo strumento di orientamento. Dall’altro, però, il momento decisivo resta legato all’esperienza diretta: l’84% degli acquirenti visita più di una concessionaria e il 64% arriva a esplorarne almeno tre prima di scegliere. Un dato che evidenzia come il contatto umano e la verifica “dal vivo” restino insostituibili. Accanto ai siti ufficiali, una quota più contenuta di utenti si informa tramite portali e riviste specializzate (circa il 20%), mentre social media (13%) e passaparola (14%) incidono in misura minore.

Prezzo e costi guidano le decisioni - Se il digitale aiuta a orientarsi, la scelta finale è guidata soprattutto da fattori economici. Il prezzo rappresenta il criterio principale per il 38% degli intervistati, seguito da consumi (22%) e costi di manutenzione (10%). Nel complesso, quasi tre italiani su quattro (74%) dichiarano di basare la decisione su variabili legate alla sostenibilità economica dell’acquisto. Un segnale chiaro di come, in un contesto di incertezza economica, il budget resti il vero ago della bilancia.

Il concessionario come consulente - In questo scenario, il ruolo del concessionario evolve: non più solo punto vendita, ma vero e proprio consulente. Il 36% degli intervistati si aspetta indicazioni utili per individuare il modello più adatto, mentre il 19% cerca supporto per definire le proprie esigenze di mobilità.

Durante la visita in showroom, risultano determinanti alcuni fattori chiave: chiarezza su prezzi e promozioni (segnalate dal 26% degli intervistati). Capacità di comprendere i bisogni del cliente (21%). Accoglienza e disponibilità del venditore (20%). Possibilità di effettuare un test drive (14%). Al contrario, un approccio poco professionale o poco trasparente rappresenta il principale elemento di allontanamento.

Fiducia e trasparenza fanno la differenza - “Dalla nostra analisi emerge con chiarezza che il concessionario resta un attore essenziale nel processo di acquisto dell’auto”, ha commentato Massimo Ghenzer, Presidente di Areté. “Oltre sei italiani su dieci individuano la vettura più adatta grazie al supporto del dealer, che viene scelto soprattutto per la fiducia che è in grado di infondere, per la trasparenza con cui comunica e per la reputazione di cui gode”.

In sintesi, il futuro dell’auto retail non sarà né completamente digitale né esclusivamente fisico, ma sempre più integrato. E, almeno per ora, il concessionario resta un passaggio imprescindibile nel viaggio che porta all’acquisto della nuova auto.