L’auto non finisce più in demolizione: così il fine vita dei veicoli diventa la nuova frontiera industriale dell’automotive europeo

Il destino di un’automobile non si chiude più con la demolizione. Nel nuovo scenario europeo, l’ultimo capitolo del veicolo diventa un terreno di innovazione, industria e competitività. Materiali, componenti e ricambi entrano in un circuito diverso, dove ciò che prima veniva considerato scarto può tornare a generare valore. È il cuore della rivoluzione circolare raccontata a Milano dagli Autopromotec Dialogues, dedicati ai veicoli fuori uso e al futuro dell’aftermarket.

La demolizione cambia identità - Il nuovo quadro europeo sugli End-of-Life Vehicles sposta il baricentro dalla semplice eliminazione del mezzo alla sua valorizzazione. L’auto dovrà essere pensata per essere più facilmente smontata, riparata e recuperata, con criteri di progettazione orientati al riuso già nelle prime fasi. In questa logica, acciaio, rame, alluminio, plastiche e parti funzionanti diventano tasselli di una nuova filiera, più efficiente e meno dipendente da materie prime vergini.

L’Italia ha già una filiera attrezzata - La trasformazione trova un settore più maturo di quanto spesso si immagini. Secondo i dati ISPRA richiamati nel dibattito, la demolizione automotive italiana supera già il target dell’85% di reimpiego e riciclo rispetto al peso dei veicoli trattati. È un risultato che racconta imprese sempre più strutturate, capaci di lavorare su tracciabilità, sicurezza, gestione documentale e processi digitalizzati. Il rottame, insomma, non è più solo materia da smaltire, ma valore da governare.

Costruttori chiamati a progettare il riuso - La circolarità entrerà sempre di più dentro il progetto dell’auto. Il regolamento europeo prevede infatti obiettivi crescenti per l’uso di plastica riciclata nei nuovi veicoli: 15% entro sei anni e 25% entro dieci anni, con una quota proveniente dal recupero a circuito chiuso dei mezzi fuori uso. Per i costruttori significa ripensare materiali, componenti e architetture produttive, perché il recupero non sarà più una fase finale, ma una condizione prevista fin dall’origine.

Ricambi usati, meno costi e più accessibilità - La seconda vita dell’auto passa anche dalle officine. In Italia, dove il parco circolante ha un’età media di circa 12-13 anni, i ricambi originali usati possono offrire una risposta concreta a chi deve riparare vetture non più recentissime. Secondo quanto emerso dall’intervento di Stellantis-SUSTAINera, il risparmio può arrivare fino al 70% rispetto al nuovo. Una leva che unisce sostenibilità, convenienza e disponibilità dei componenti, soprattutto quando il ricambio nuovo non è immediatamente reperibile.

Il mercato è pronto, ma serve fiducia - La sfida non è soltanto normativa o industriale: riguarda anche la percezione di riparatori e automobilisti. Secondo i dati GiPA illustrati durante l’incontro, in Francia l’81% dei riparatori conosce i ricambi da economia circolare, il 96% li considera utili in caso di indisponibilità del nuovo e l’85% degli automobilisti reagisce positivamente alla proposta. La direzione è chiara: la circolarità può diventare vantaggio competitivo, ma solo se accompagnata da qualità, informazione e trasparenza.

Una nuova partita per l’aftermarket - Il fine vita dell’automobile diventa così una delle frontiere più strategiche dell’intera filiera. Demolitori, case auto, distributori e riparatori saranno chiamati a collaborare dentro un ecosistema più regolato, digitale e orientato alla compliance. Gli Autopromotec Dialogues hanno messo in luce un cambio di paradigma netto: l’auto non vale solo quando viene venduta o guidata, ma anche quando viene smontata, recuperata e rimessa in circolo sotto nuove forme.