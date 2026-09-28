Auto, il concessionario resta decisivo: per 7 italiani su 10 la fiducia conta nella scelta

Il cliente si informa online, confronta modelli, prezzi e motorizzazioni, arriva in concessionaria spesso già con un'idea precisa dell'auto che vuole acquistare. Ma quando arriva il momento della scelta, il rapporto personale con il dealer continua a giocare un ruolo centrale. Per il 71% degli italiani la fiducia nella concessionaria è fondamentale nel processo di acquisto. È uno dei principali elementi che emergono dalla nuova instant survey “Cosa si aspetta il consumatore dal processo di acquisto” realizzata da Areté, che fotografa aspettative e comportamenti degli automobilisti alle prese con la scelta della nuova vettura. Il quadro che emerge è quello di un consumatore sempre più informato e, proprio per questo, anche più esigente nei confronti del concessionario. Il dealer non è più soltanto il luogo in cui vedere e acquistare un'auto, ma diventa un interlocutore chiamato a orientare il cliente tra modelli, motorizzazioni, tecnologie, formule finanziarie e differenti modalità di acquisto.

Prezzi e finanziamenti: la trasparenza è decisiva. A costruire la fiducia è innanzitutto la chiarezza dell'offerta. Il 64% degli intervistati considera importante ricevere informazioni comprensibili e avere condizioni economiche trasparenti. Il 41% attribuisce inoltre particolare importanza alla trasparenza sulle condizioni di acquisto e di finanziamento. Un tema tutt'altro che secondario in un mercato nel quale il prezzo dell'auto rappresenta soltanto una parte della decisione: finanziamenti, permute, formule di acquisizione e servizi collegati possono rendere l'offerta complessiva più difficile da confrontare. E quando il cliente non riesce a capire con precisione cosa sta acquistando e a quali condizioni, il rischio è quello di perdere la vendita. Quasi 7 consumatori su 10 dichiarano infatti che potrebbero rinunciare all'acquisto in presenza di una scarsa chiarezza su prezzi, condizioni e finanziamento. La trasparenza, quindi, non è soltanto una questione di reputazione per il dealer, ma può incidere direttamente sulla decisione finale del cliente.

Non conta soltanto il prezzo: pesa la consulenza. Anche la competenza del venditore assume un ruolo importante. Per il 39% degli intervistati una consulenza competente e affidabile rappresenta il principale elemento che può convincere a concludere l'acquisto. La convenienza economica viene indicata dal 32% degli intervistati, mentre il 28% considera determinante un'offerta personalizzata. I dati suggeriscono dunque che, nella scelta dell'auto, il consumatore non cerca necessariamente soltanto il prezzo più basso. Cerca anche qualcuno in grado di comprendere le sue esigenze e di aiutarlo a orientarsi tra le numerose alternative disponibili. Il 30% degli intervistati si aspetta che il venditore sappia comprendere le proprie reali necessità, mentre un consumatore su due afferma di essersi sentito molto supportato dal dealer nell'individuazione dell'auto più adatta.

Prima si cerca online, poi si va in concessionaria. Il digitale continua a rappresentare un passaggio fondamentale del percorso di acquisto. Il 42% degli italiani utilizza i siti delle Case automobilistiche come principale fonte di informazione, mentre il 19% si affida al passaparola e un'analoga quota consulta riviste e portali specializzati.

Ma la ricerca online non sembra aver eliminato la necessità del confronto fisico. Il 90% degli intervistati visita più di una concessionaria prima di scegliere l'auto e il 35% ne confronta almeno tre. Il cliente utilizza quindi il web per raccogliere informazioni e restringere il campo delle alternative, ma torna nello showroom per verificare, confrontare e approfondire. È proprio in questa fase che la capacità del dealer di fornire risposte chiare, personalizzare l'offerta e costruire un rapporto di fiducia può assumere un peso rilevante.

“Il vero capitale del concessionario oggi è la fiducia – commenta Massimo Ghenzer, Presidente di Areté –. Il cliente arriva in showroom molto più informato rispetto al passato e proprio per questo chiede al venditore qualcosa in più: trasparenza sulle condizioni, competenza nel guidarlo tra tecnologie e formule di acquisto e capacità di comprendere realmente le sue esigenze. I nostri dati mostrano che questi elementi possono pesare nella scelta persino più della convenienza economica”. Per i dealer, conclude Ghenzer, in un mercato dell'auto sempre più complesso la capacità di costruire una relazione credibile e affidabile con il cliente diventa quindi un elemento importante del processo di vendita.