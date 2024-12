Auto, Ppe verso la richiesta di revisione target 2035 nei primi 100 giorni mandato

«Rivedere il divieto di motori a combustione interna per consentire un approccio tecnologicamente neutrale e un ruolo per i carburanti elettrici e alternativi/rinnovabili». E' quanto si legge in una bozza del documento di coordinamento tra il gruppo del Partito popolare europeo (Ppe) al Parlamento europeo e i commissari della Commissione della stessa famiglia politica che Gea ha potuto visionare. Il documento e in evoluzione e potra subire cambiamenti e descrive schematicamente le nuove iniziative politiche della Commissione europea von der Leyen 2, suddividendole per aree di intervento politico: Clean Industrial Deal; semplificazione; difesa e sicurezza; migrazione; agricoltura, pesca e sicurezza alimentare; Stato di diritto; Europa globale; rafforzamento del modello sociale. Nel primo capitolo, quello del Clean industrial deal, si chiede la «revisione legislativa del regolamento (Ue) 2019/631 che stabilisce gli standard di prestazione in materia di emissioni di Co2 per le nuove autovetture e per i nuovi veicoli commerciali leggeri, per consentire l'uso di carburanti alternativi a zero emissioni oltre il 2035». E per quanto riguarda le tempistiche, si indica il quarto trimestre del 2024 e comunque entro i primi 100 giorni del mandato.