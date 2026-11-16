Auto nuove, prezzi troppo alti per 3 italiani su 4. Il 75% non vuole spendere più di 30mila euro

Acquistare un'auto nuova sta diventando sempre più complicato per gli italiani. Non tanto per la mancanza di modelli tra cui scegliere, quanto per i prezzi, spesso considerati lontani dalle reali possibilità economiche delle famiglie. Quasi tre consumatori su quattro (73%) ritengono che le vetture oggi disponibili sul mercato siano troppo costose o presentino un rapporto qualità/prezzo poco conveniente. E il 75% non è disposto a investire più di 30mila euro per acquistare la prossima automobile.

A fotografare le aspettative degli automobilisti è la nuova instant survey “Il consumatore italiano è soddisfatto dell'offerta automobilistica?”, realizzata da Areté, società di consulenza operativa e strategica per il settore automotive. La ricerca evidenzia una distanza tra le proposte dei costruttori e le esigenze dei potenziali acquirenti, che chiedono soprattutto vetture economicamente più accessibili. Nonostante la varietà dei modelli oggi in commercio, infatti, soltanto il 43% degli intervistati si dichiara molto soddisfatto dell'offerta disponibile. Il 36% esprime un giudizio parzialmente positivo, mentre il restante 21% ritiene che le automobili proposte rispondano poco o per nulla alle proprie necessità.

Il prezzo guida le scelte: 4 italiani su 10 sotto i 20mila euro. Il costo di acquisto si conferma il principale elemento che orienta la scelta di una nuova vettura. Per il 43% degli intervistati la priorità è trovare un'auto dal prezzo accessibile, mentre un ulteriore 28% guarda soprattutto ai consumi e ai costi di gestione. In sostanza, per oltre sette automobilisti su dieci la convenienza economica viene prima di tecnologia, comfort, dotazioni e servizi. Un orientamento confermato anche dai budget che i consumatori dichiarano di voler destinare all'acquisto. Il 38% non intende superare i 20mila euro, mentre il 37% è disposto a spendere tra 20mila e 30mila euro.

Soltanto il 16% considera una spesa compresa tra 31mila e 40mila euro e appena il 9% potrebbe andare oltre questa soglia. Indicazioni che rappresentano un segnale importante per le Case automobilistiche, chiamate a confrontarsi con una domanda particolarmente attenta al rapporto tra prezzo, caratteristiche del prodotto e costi di utilizzo. Non a caso, quando si chiede agli automobilisti quali cambiamenti potrebbero convincerli maggiormente a comprare un'auto nuova, il 44% indica una riduzione dei prezzi di listino. Il 23% vorrebbe dotazioni e accessori migliori, mentre il 14% punta su consumi e costi di gestione più contenuti. Il messaggio ai costruttori è ancora più netto quando si parla delle priorità per il futuro: il 65% degli intervistati ritiene necessario ridurre i listini e introdurre modelli più economici, ampliando la possibilità di accesso all'auto nuova.

L'ibrido convince quasi un automobilista su due. Accanto al prezzo, la ricerca analizza anche le preferenze degli italiani in materia di alimentazioni. A prevalere è l'ibrido, nelle versioni mild e full hybrid, indicato dal 47% degli intervistati come motorizzazione che vorrebbero trovare maggiormente nell'offerta delle Case. Le tradizionali motorizzazioni benzina e diesel raccolgono il 20% delle preferenze, seguite dall'elettrico con il 18% e dalle ibride plug-in con il 15%. La fotografia che emerge è quella di un consumatore interessato all'elettrificazione, ma ancora fortemente condizionato dalla sostenibilità economica dell'acquisto e della gestione del veicolo. L'ibrido si conferma così la soluzione più apprezzata tra quelle indicate nell'indagine.

City car e SUV in cima ai desideri. Le preferenze degli automobilisti si dividono equamente tra due tipologie di vetture molto differenti. Da una parte le city car, apprezzate per dimensioni e praticità nell'utilizzo quotidiano; dall'altra SUV e crossover, che rispondono alla ricerca di spazio e versatilità. Entrambe le categorie raccolgono il 36% delle indicazioni, mentre le berline si fermano al 24% e le station wagon al 5%. Il dato evidenzia come, pur in presenza di una forte attenzione ai costi, gli automobilisti continuino a esprimere esigenze differenti in termini di dimensioni, caratteristiche e funzionalità della vettura. La sfida per i costruttori: riportare l'auto nuova alla portata dei consumatori. Dall'indagine emerge quindi un'indicazione precisa per il mercato automobilistico: l'innovazione tecnologica e l'ampliamento dell'offerta, da soli, non sembrano sufficienti a convincere i potenziali acquirenti. Il fattore determinante resta la possibilità di acquistare un'auto coerente con il proprio budget.

“La nostra indagine evidenzia un messaggio molto chiaro da parte dei consumatori: l'interesse per l'automobile nuova resta elevato, ma il prezzo rappresenta oggi il principale elemento di distanza tra domanda e offerta”, osserva Massimo Ghenzer, Presidente di Areté. “Gli italiani non chiedono necessariamente automobili più ricche di tecnologia o di dotazioni, ma vetture che rispondano concretamente alle loro esigenze di mobilità e, soprattutto, alle loro possibilità economiche”. Per le Case automobilistiche, dunque, la sfida dei prossimi anni sarà trovare un equilibrio tra sviluppo tecnologico, transizione energetica e accessibilità dei prodotti. Un equilibrio che potrebbe rivelarsi decisivo per riavvicinare una parte dei consumatori al mercato dell'auto nuova.