Auto Show Guangzhou, il nuovo corso Audi con I partner cinesi. Svelate con Faw e Saic le Q6L e-Tron, A5L e concept E

Una presenza in grande stile, e con una insolita collocazione in tre diversi stand, quella che Audi ha predisposto per l'Auto Show di Guangzhou, nella Cina meridionale, a conferma di una più stretta collaborazione con i suoi partner locali Saic e Faw. Lo spazio di quest'ultima azienda ospita ad esempio la Audi Q6L e-Tron che è stata svelata poco prima del suo lancio sul mercato cinese. E' il primo modello prodotto localmente basato sulla Premium Platform Electric (PPE) del Gruppo ed è presentata accanto all'altra novità 'made in China' la A5L, che raccoglie l'eredità della precedente A4L. Allo stand SAIC, l'elemento di attrazione per il pubblico è il concept Audi E presentato nei giorni scorsi, primo esempio della generazione AUDI (il nome è scritto in lettere maiuscole) e senza che sull'auto compaia il marchio dei Quattro Anelli. Questo modello, si legge nella nota, prefigura i prossimi veicoli elettrici intelligenti e connessi di serie sviluppati congiuntamente da Audi e Saic specificamente per la Cina.

Il concept Audi E concretizza la strategia che la Casa di Ingolstad ha progettato con i due partner Faw e Saic, e che prevede lo sviluppo di veicoli 'su misura' per il mercato cinese. L'Audi Q6L e-Tron si differenzia dal modello realizzato in Germania non solo per il suo passo più lungo (come piace ai cinesi) ma anche per numerose caratteristiche di design e innovazioni specifiche orientate al mercato locale. Lo dimostrano gli interni della Q6L e-Ton sono più che mai adattati alle esigenze e ai gusto dei clienti cinesi. Con la nuova A5L Audi punta a rafforzarsi nel segmento dei modelli con motore termico a combustione e si basa sulla Premium Platform Combustion (PPC) dedicata appunto ai sistemi propulsivi ICE.

«Il nostro posizionamento in Cina - ha detto all'evento di Guangzhou Gernot Döllner, ceo di Audi - è un campo d'azione chiave della nostra Audi Agenda, che stiamo utilizzando per preparare l'azienda al futuro di fronte a una concorrenza globale più dura». «Il nostro obiettivo è continuare a svolgere un ruolo di primo piano nel mercato premium in Cina. E per raggiungere questo traguardo, insieme ai nostri partner, stiamo espandendo il nostro portafoglio prodotti con un'importante iniziativa di rinnovo della gamma».