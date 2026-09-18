Auto, sottosegretario Durigon: «Stop bollo costerebbe oltre 5 mld se esteso a tutte»

Se lo stop al bollo fosse applicato a tutto il parco auto, e non solo alle macchine fino a 80 kW di potenza come deciso dal Governo, la misura costerebbe oltre 5 miliardi. A dirlo il vicesegretario della Lega e sottosegretario al ministero del Lavoro Claudio Durigon, ospite a Start su Sky Tg24, commentando l'ipotesi di estendere l'esenzione. "Per generalizzare a tutti i kW arriveremmo anche oltre cinque miliardi", ha detto. "Abbiamo cercato di metterlo su un range importante per chi ha una macchina a 80 kW. Vedremo oggettivamente come si può aumentare ancor di più e cercheremo in Finanziaria di renderlo strutturale", ha detto.