Auto, Toninelli:« Obiettivo 2030 zero macchine inquinanti. Ci saranno incentivi a mobilità elettrica»

ROMA - «Cercheremo di arrivare all’obiettivo di zero macchine inquinanti in circolazione entro il 2030». È l’impegno del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, secondo le linee programmatiche presentate in un’audizione alla commissione Ambiente della Camera. «Questo Ministero punta a fare dell’Italia un Paese all’avanguardia che guardi al suo futuro in verde attraverso incentivi a una mobilità dolce e veramente green», dice Toninelli. In questo senso, aggiunge, «investiremo risorse pubbliche per attuare un serio piano nazionale per le piste ciclabili. E soldi pubblici verranno anche investiti sulla mobilità elettrica: è nostra intenzione lavorare per un futuro a basse o zero emissioni».