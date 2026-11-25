Maggiore flessibilità per le case automobilistiche nel raggiungimento dei target ambientali al 2030 e incentivi potenziati per i veicoli elettrici fabbricati nell'Unione europea. Sono questi i cardini del testo di compromesso sulla revisione degli standard di emissioni di CO2 per le nuove vetture elaborato dalla presidenza irlandese dell'Ue, atteso oggi al vaglio del gruppo di lavoro Ambiente del Consiglio.

Il target 2035 e i nodi politici Al momento resta intatto il pilastro principale della proposta, ossia il taglio del 90% delle emissioni entro il 2035 (con margini di apertura per biocarburanti e acciaio a basse emissioni), un dossier su cui si prevede di intervenire in una fase successiva. Il documento lascia infatti in sospeso le questioni più squisitamente politiche, tra cui l'impiego di acciaio e alluminio "verdi" prodotti nell'Ue e la possibile creazione di una categoria specifica di veicoli alimentati solo con carburanti "ammissibili", inclusi i biocarburanti. Su questo fronte, la presidenza sollecita i Ventisette a prendere posizione su tempistiche, tipologie di carburanti ammessi, vincoli di produzione europea e sistemi di controllo.

Le novità per il 2030: crediti e bonus Per quanto riguarda invece la tappa intermedia del 2030 (che impone una riduzione del 55% delle emissioni), la bozza introduce diverse misure di alleggerimento per l'industria:

Accumulo di crediti: I costruttori che nel 2029 riusciranno a restare al di sotto dei propri limiti di emissione potranno conservare un "tesoretto" di crediti (fino a un massimo di 7 grammi di CO2/km) da spendere per compensare eventuali sforamenti nel biennio 2030-2031. La misura sarà accessibile anche alle case che operano in raggruppamenti aperti (open pooling).

Doppio incentivo alle elettriche Ue: Al super-credito già in cantiere per le piccole auto elettriche prodotte nell'Unione si aggiunge un secondo bonus esteso a tutte le altre vetture a zero emissioni assemblate sul territorio europeo.

Ibride plug-in: Per i modelli con un'autonomia in elettrico di almeno 100 km, l'attuale "fattore di utilità" (il parametro che pesa i chilometri percorsi a zero emissioni nel calcolo della media aziendale) resterà invariato fino al 1° gennaio 2030.